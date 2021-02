Mario Russo, marito Samanta Togni/ Lei: “non potrei desiderare di più”

Mario Russo è il marito di Samanta Togni, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle oggi promossa a conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra la bellissima ballerino e il chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per motivi di lavoro però il chirurgo ha lasciato l’Italia dividendosi tra l’Inghilterra e la Spagna, anche se negli ultimi anni ha vissuto a Dubai. L’incontro con Samanta è avvenuto per puro caso sul treno: un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno cominciato a conoscersi prima della decisione di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso febbraio 2020 con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Per amore di Samanta, Mario Russo ha cambiato vita come ha rivelato proprio l’ex ballerina di Ballando: “mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”.

Mario Russo e Samanta Togni: un grande amore

Dalle pagine del settimanale Di Più, infatti, Samanta Togni parlando del marito Mario Russo ha dichiarato: “dopo che è arrivata la chiamata di Michele Guardì, Mario mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: “Va bene, vorrà dire che ci trasferiremo a Roma in pianta stabile. Dubai è stata una bellissima parentesi professionale, ma ci andrò molto meno, al massimo otto giorni al mese. Comincio con te una nuova avventura professionale anche io”. Mio marito ha deciso di aprire uno studio proprio nella Capitale, dove già collabora con alcuni colleghi. Insomma, si è rimesso in gioco”. Oggi la coppia vive a Roma e sono innamorati come il primo giorno anche se hanno precisato di non voler figli. Del resto Samantha è già mamma di Edoardo, nato dal precedente matrimonio con Mirko, mentre Mario ha tre figli nati da una storia d’amore finita male. “Io amo i figli di Mario così come lui ama mio figlio. Non potrei desiderare di più” ha sottolineato la ballerina e conduttrice tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA