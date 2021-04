Mario Salemi, ex marito Fariba Tehrani/ La figlia Giulia: “Si sono fatti la guerra..”

Mario Salemi, seppur indirettamente, continua ad essere protagonista dei reality show di canale 5. Dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa alla figlia Giulia Salemi, il nome del signor Mario sta diventando sempre più popolare per la presenza dell’ex moglie Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021. Il matrimonio tra Mario Salemi e Fariba Tehrani è finito anni fa. I due hanno scelto di dividersi ed oggi hanno due vita diverse. Il padre di Giulia Salemi si è rifatto una vita e ha un’altra figlia, Margherita a cui la stessa Giulia è molto legata. Il rapporto tra la Salemi e papà Mario non è stato sempre facile a causa del divorzio, ma oggi, i due si sono ritrovati come hanno ampiamente dimostrato durante il Grande Fratello Vip 2020. Discorso diverso, invece, per il rapporto tra Mario Salemi e Fariba Tehrani che, stando a quanto raccontato da Giulia, non sarebbero riusciti a trovare un equilibrio.

Mario Salemi, una seconda famiglia dopo il divorzio da Fariba Tehrani

Il matrimonio con Fariba Terahni non si è concluso bene, ma di quell’amore, la figlia Giulia resterà il regalo più bello sia per mamma Fariba che per papà Mario che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip dell’influencer, le ha fatto una sorpresa incontrando anche Pierpaolo Pretelli. Proprio in occasione della Festa del papà, Giulia ha dedicato delle parole bellissime al padre lasciandosi andare ad un commento anche per il fidanzato Pierpaolo. “Mio padre Mario che nonostante tutto e tutti ha lottato per me non lasciandomi mai sola in questo viaggio sostenendomi sempre”, ha scritto Giulia. Ricordando il divorzio dei genitori, invece, nella casa di Cinecittà, aveva detto: “Si odiano e questo mi fa tanto male“.

