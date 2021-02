Mario Salemi, padre Giulia/ “Un rapporto difficile con lui ma ora…”

Mario Salemi ha ritrovato sua figlia grazie al Grande Fratello vip

Chi conosce la bella Giulia Salemi ha imparato anche a conoscere papà Mario Salemi, quell’uomo taciturno ed educato che abbiamo avuto modo di conoscere al Grande Fratello Vip per ben due volte. Proprio grazie al programma di Canale5, l’influencer ha ammesso di aver avuto modo di ricucire il suo rapporto complicato con l’uomo che l’ha messa al mondo e che l’ha amata tanto da piccola per poi lasciarla un po’ andare e mettere da parte. Lei stessa ha ammesso che la prima volta che ha partecipato al reality di Canale5 ha avuto modo di ricucire questo rapporto confidando in tv che adesso papà Mario Salemi ha capito che pur avendo avanti una donna, lei rimane la sua bambina, la giovane che ha bisogno di essere compresa e sostenuta ma, soprattutto, amata, e adesso lui ‘sta combattendo per lei’ come non faceva da tempo: “Grazie al Grande Fratello di due anni fa, ho ritrovato un rapporto con mio padre che non avevo mai avuto. Sono felice perchè ha capito che io anche se sto crescendo ho bisogno della figura paterna. Ha iniziato a lottare per me“.

Mario Salemi e l’ex Fariba Tehrani “si odiano”

Ma chi è Mario Salemi e cosa fa nella vita? Secondo i bene informati il papà di Giulia, poco più che sessantenne, sarebbe un poliziotto anche se non sappiamo bene che tipo di qualifica abbia e se sia ancora in attività. Quello che sappiamo è che fu lui, da giovane, a innamorarsi follemente della bella persiana Fariba Tehrani tanto da sposarla dopo qualche tempo dal loro primo incontro. All’epoca l’imprenditrice scappava dalla guerra in Persia e lui era un giovane sognatore e insieme si sono ritrovati dando vita alla loro amata Giulia Salemi che, però, adesso parlando di loro commenta “si odiano e questo mi fa tanto male“. Ma cosa è successo e perché è poi arrivato il divorzio?





