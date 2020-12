Mario Salemi, papà di Giulia/ Sorpresa al Grande Fratello Vip? “Due anni fa noi…”

Se sua mamma Fariba è ben nota al pubblico di Canale 5, lo stesso non è per il padre di Giulia Salemi, Mario Salemi. Chi ha seguito la prima edizione del Grande Fratello Vip alla quale ha partecipato la Salemi probabilmente ricorderà l’ingresso del suo papà e le lacrime da lei versate al solo rivederlo. In questa nuova avventura però potrebbe accadere lo stesso. Proprio in questi ultimi giorni, la Salemi ha parlato del rapporto col suo papà e di come da piccola sia stata addirittura costretta a denunciare i suoi genitori. “Nel momento in cui ho iniziato a prendere una posizione poi non ho più avuto via di scampo“, ha confessato la bella showgirl.

Giulia Salemi e il rapporto col papà: “Due anni fa l’ho ritrovato!”

Proprio ricordando quei momenti, Giulia Salemi ha riportato alla mente gli ultimi anni vissuti con suo padre e l’evoluzione del loro rapporto. Un affetto ritrovato soprattutto grande alla partecipazione al reality di Canale 5. “Grazie al Grande Fratello di due anni fa, ho ritrovato un rapporto con mio padre che non avevo mai avuto. – ha confessato in confessionale Giulia proprio pochi giorni fa – Sono felice perchè ha capito che io anche se sto crescendo ho bisogno della figura paterna. Ha iniziato a lottare per me“, ha infine aggiunto. Chissà che nel corso della nuova diretta non ricevi una nuova sorpresa proprio dal suo papà.

