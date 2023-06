“Mario Sechi nuovo direttore di ‘Libero’”/ Dagospia: “Vittorio Feltri e Sallusti tornano al ‘Giornale’”

DAGOSPIA SCOOP: “MARIO SECHI LASCIA PALAZZO CHIGI PER FARE IL DIRETTORE DI ‘LIBERO QUOTIDIANO’”

Mario Sechi, Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti: le prossime settimane potrebbero portare diversi cambiamenti nel mondo dell’informazione italiana, specie nell’area dei giornali storicamente più vicini al mondo del centrodestra. Come già anticipato qualche settimana fa dal quotidiano online “Dagospia”, oggi è sempre il portale fondato da Roberto D’Agostino a confermare come Mario Sechi, attuale responsabile della comunicazione a Palazzo Chigi nonche portavoce della Premier Giorgia Meloni, sarà il nuovo direttore di “Libero Quotidiano”.

Secondo quanto rivelato dal “DagoScoop” «Sechi ne aveva piene le scatole di Palazzo Chigi, stretto com’era tra le meloniane Patrizia Scurai e Giovanna Iannello»: il tema era già stato affrontato lo scorso 21 giugno dal quotidiano online “Affari Italiani” che riportava della “fatica” di Mario Sechi, ex direttore dell’AGI, di seguire la comunicazione di Palazzo Chigi dovendola “dividere” con le fedelissime della Presidente del Consiglio.

SECHI, FELTRI, SALLUSTI: COSA SUCCEDE NEL “VALZER” DEI DIRETTORI

Dopo l’acquisizione de “Il Giornale” da parte della proprietà Angelucci, il “valzer” dei direttore prevede un giro piuttosto vorticoso: come riportato sempre da “Dagospia” e Affari Italiani, Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri – attuali direttore e collaboratore di “Libero Quotidiano” – tornano al “Giornale” lasciando vacante la poltrona di direttore del quotidiano fondato nel 2000 dal fresco 80enne consigliere regionale FdI in Lombardia.

In un primo momento si pensava alla promozione di Pietro Senaldi, attuale condirettore di “Libero”, ma nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Mario Sechi come prossimo direttore per il quotidiano dove ha già lavorato negli scorsi anni come redattore. Ricordiamo che la proprietà Angelucci attualmente detiene la guida di Libero, Tempo e ora anche Giornale, per oltre 30 anni il quotidiano della famiglia Berlusconi.

