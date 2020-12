Mario Serpa al Grande Fratello Vip 2020?/ “Rivale di Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi”

Mario Serpa al Grande Fratello Vip 2020?

Mario Serpa al grande Fratello Vip 2o2o? Non è la prima volta che si parla dell’ingresso del corteggiatore di Uomini e donne ed ex di Claudio Sona al Grande Fratello Vip 2020 ma adesso i tempi stringono e sembra proprio che il bel Mario Serpa possa entrare nella casa già venerdì prossimo. Il promo del programma annuncia che saranno ben quattro i protagonisti della serata e saranno altrettanti gli ingressi che andranno in scena proprio venerdì e tra questi potrebbe esserci davvero Mario Serpa sembra infatti che per stuzzicare liti e tensioni, dopo l’uscita di Selvaggia Roma, ci sia un po’ bisogno di un colpaccio e chi meglio dell’ex di Claudio Sona che in passato ha avuto scontri e screzi proprio con Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi?

Voci sull’ingresso di un rivale di Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi…

Chi conosce Mario Serpa sa bene che l’ex corteggiatore non è tra i preferiti della Lorenzini e nemmeno tra quelli di Tommaso Zorzi. Nel primo caso chi ha seguito Uomini e donne sa bene che ai tempi del trono di Sonia, il bel Mario era un agguerrito opinionista e i due di sicuro non si sono mai voluti bene e apprezzati perché sono state davvero tante le critiche mosse dal romano ai danni della bella tronista. Anche con Tommaso Zorzi non è andata meglio ma in quel caso si parla di un episodio che risale all’estate 2019 quando proprio Mario accusò Tommaso Zorzi di continuare a scrivergli in privato e cancellare i messaggi perché non considerato. A quel punto l’influencer ha risposto a tono negando di aver fatto quello di cui Mario lo accusava ma la diatriba social è andata avanti per un po’, si concluderà nella casa in questi due mesi?



