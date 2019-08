Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona/ I video di Juan Fran Sierra e la nuova stoccata!

Non accenna ad arrestarsi la querelle che ha come protagonisti Mario Serpa da una parte e Claudio Sona dall’altra. Una vicenda che ha portato sotto i riflettori il comportamento, secondo alcuni ex del programma, non equo da parte della redazione rispetto ad alcuni protagonisti. Uno soprattutto: Claudio Sona. E se qualcuno può aver dimenticato tutto quello che ha acceso i sospetti sull’ex tronista, primo del trono gay, Mario Serpa rinfresca la memoria, ripostando i video di Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Sona. In questi, il ragazzo dichiarava pubblicamente di essere fidanzato con Claudio anche durante tutto il suo trono di Uomini e Donne oltre che prima. Inoltre, svelava del famoso tatuaggio che i due hanno in comune e che già al tempo del trono aveva destato qualche sospetto.

Mario Serpa torna all’attacco contro Claudio Sona

Una vicenda, quella raccontata da Juan Fran Sierra, che non è poi mai stata approfondita, né da Claudio Sona (che preferì schiudersi in un silenzio stampa), né dalla redazione di Uomini e Donne. Da qui i sospetti di molti che, ad oggi e nonostante i vari interventi della stessa redazione, continuano a non credere alla loro versione e a parlare di “protetti”, rispetto ad altri ex protagonisti che sono stati accusati per cose di minor conto. Mario Serpa allora affonda la lama e, dopo le parole di Claudio, cerca di ricordare a tutti quello che probabilmente è stato dimenticato con tanto di video di Juan Fran Sierra. Quale sarà ora il prossimo colpo?

