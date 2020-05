Mario Serpa, video hot/ Buongiorno bollente accende i fan, molti delusi “che schifo!”

Pubblicità

Il risveglio domenicale di Mario Serpa, ex protagonista del trono gay di Uomini e Donne, si è rivelato particolarmente bollente. Il ragazzo ha voluto condividere un momento hot insieme ai suoi follower pubblicando su Instagram un video particolarmente hot, accompagnato solo dalla descrizione “Am” inteso probabilmente come riferimento temporale. Mario è ancora steso sul letto mentre una mano birichina si intrufola nei pantaloncini lasciando poco spazio all’immaginazione dei suoi follower. A sorpresa però, la performance dell’ex corteggiatore ed ex opinionista del programma di Maria De Filippi non è stata particolarmente gradita proprio dai suoi fan che hanno criticato aspramente la clip dai contenuti certamente non adatti a gran parte degli utenti che lo seguono, soprattutto per via della loro giovane età. “Io mi vergognerei fossi in te visto che ti seguono anche ragazze e ragazzi giovani. Usiamo sempre ma testa, pietoso!”, ha tuonato qualcuno. Non mancano i copiosi “Che schifo” insieme all’accusa di voler cercare solo ed esclusivamente visibilità. Tanta la delusione nelle parole di molte sue (ex?) fan: “Ridatemi gli anni persi dietro a Mario Serpa mi servono”.

MARIO SERPA, VIDEO HOT SCATENA I FAN: C’È CHI GRADISCE E CHI NO

Il profilo di Mario Serpa, con i suoi oltre 640 mila follower su Instagram, ha ovviamente un pubblico molto variegato ed è seguito da ragazzi e ragazze di tutte le età. E’ questo il motivo principale per il quale in tanti hanno criticato la scelta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne di pubblicare il filmato hot mentre immortala un suo momento di intimità in solitaria. Qualcuno addirittura crede che sia stato vittima di un hacker: “Gli avranno rubato il profilo dai! Impossibile!”. Tuttavia non mancano coloro che hanno dimostrato particolare curiosità gradendo la sorpresa molto bollente in questo finale di maggio: “Buongiorno. Tutto in ordine? Hai controllato bene, sei sempre originale amore e mai scontato”. Del medesimo tenore numerosi altri commenti soprattutto da parte di ragazze che lo hanno ringraziato per aver riscaldato questo inizio di domenica rendendolo particolarmente vivace. In tanti, infine, hanno ipotizzato una censura imminente da parte di Instagram proprio alla luce del contenuto particolarmente fuori luogo per il social.



