Mario Tozzi, chi è e carriera del geologo e divulgatore scientifico

Ci sarà anche Mario Tozzi nel parterre di ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio, lunedì 10 marzo 2025, come sempre su Rai 1. L’occasione sarà quella di presentare a Caterina Balivo e al suo pubblico il suo nuovo volume Prove tecniche di estinzione. Istruzioni per salvare il salvabile, che analizza la delicata situazione legata alla crisi climatica globale. Da sempre vicino alle tematiche ambientali, il geologo e divulgatore scientifico vanta una ricca carriera anche televisiva.

Nato a Roma nel 1959, dopo aver concluso il ciclo di studi ed essersi laureato alla Sapienza in Scienze geologiche, prosegue il suo percorso professionale in questa direzione sino a diventare primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. In carriera, oltre ad aver avuto il prestigio di essere nominato Cavaliere della Repubblica Italiana, ha scritto numerosi saggi e volumi ispirati alla geologia, alla natura e alle tematiche ambientali.

Mario Tozzi, la carriera televisiva e il punto di vista sull’emergenza climatica

Ma Mario Tozzi ha sviluppato un’intensa carriera anche in televisione, iniziando a collaborare con Geo&Geo a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, sino ad arrivare alla conduzione di Gaia – Il pianeta che vive su Rai 3 tra il 2001 e il 2006. Successivamente è stato anche conduttore di La gaia scienza su LA7, tornando poi in Rai e conducendo trasmissioni come Fuori luogo e Sapiens – Un solo pianeta, entrambi legati alla divulgazione scientifica.

Da sempre attento alle questioni ambientali, in una puntata di Storie Italiane nel 2023 aveva lanciato un grido d’allarme sulla catastrofi soffermandosi sull’alluvione che colpì l’Emilia Romagna in quell’anno: “Le catastrofi naturali di sé non esistono, esistono eventi naturali che diventano catastrofiche per colpa nostra. Se ti metti a vivere nei territori dei fiumi quasi sempre i fiumi quel territorio se le riprendono. In Emilia Romagna c’erano già stati eventi catastrofici ma non provocarono i danni del 2023 perché non c’erano le persone che ci sono oggi“.

