Mario Tozzi/ “Covid è salto tra animale-uomo, vaccino è lasciare in pace ambiente”

Da dove è partito il Coronavirus? Qual è stata la causa dell’inizio dell’infezione e della pandemia che tiene il mondo col fiato sospeso da ormai 18 lunghi mesi? A cercare di rispondere a questa domanda ci hanno pensato virologi, infettivologi e esperti del settore e anche Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico ha provato a ipotizzare quello che è stato il percorso del virus che arrivato a Wuhan prima di infettare il mondo intero. Ospite della trasmissione Carta Bianca, in onda su Rai 3, il conduttore di Sapiens ha provato a dare un quadro più chiaro della situazione.

Rispondendo alla domanda della presentatrice Bianca Berlinguer, Tozzi ha detto la sua sulla possibilità che il virus sia frutto di un salto tra animale e uomo: “È credibile perché è già successo altre volte, per esempio con l’HIV che ci ha messo quasi un secolo per arrivare al salto di specie definitivo avvenuto negli anni ’80, ma era partito all’inizio del ventesimo secolo. È possibile ci siano dei salti e dei rimbalzi, ma finalmente questa ipotesi cancella del tutto quella che il virus possa essere stato fatto in laboratorio. È un virus naturale che dipende da noi, dalle nostre attività che hanno impatto sull’ambiente“.

Scoprire ora o mai più come è nato?

Mario Tozzi, ospite della trasmissione Carta Bianca, ha poi aggiunto: “Già a dir la verità sappiamo come è nato e si è diffuso, la certezza assoluta non c’è ma il meccanismo di tutte le pandemie è la stessa: animale porta il carico virale, noi stressiamo deforestando e a quel punto loro depositano il loro carico a terra e qualche altro animale ospite lo prende senza avere il giusto sistema per debellarlo, lo trasmette e ritrasmette fin quando non arriva a noi. Questo meccanismo ha funzionato per le ultime 10 pandemie, non capisco come non debba essere valido anche per questa“.

“Se avesse avuto origine artificiale, umana da laboratorio, sarebbe ancora più difficile capire cosa sia successo perché servirebbe avere una telecamera che inquadra il momento della rottura della provetta. Per quello che è stato pubblicato, al momento, sappiamo che l’origine è animale” ha sottolineato il divulgatore scientifico. Tozzi ha poi voluto spiegare: “All’origine di tutto c’è la deforestazione, togliamo terreno alla foresta per farne posti per coltivare. Sappiamo che il nostro vaccino è mantenere intatta la foresta, perché quando lasci tutto per com’è non scoperchi il vaso di Pandora e non trovi questa roba in giro“.



