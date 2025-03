Mario Tozzi e la vita privata del geologo e divulgatore scientifico

Oggi, lunedì 10 marzo 2025, ha inizio una nuova settimana e con essa torna in onda su Rai 1 l’appuntamento pomeridiano con La volta buona, dopo la consueta pausa del weekend. Tra gli ospiti di Caterina Balivo nella puntata di oggi troviamo anche Mario Tozzi, stimato geologo e divulgatore scientifico che quest’anno ha pubblicato il suo nuovo volume Prove tecniche di estinzione. Istruzioni per salvare il salvabile, che verrà presentato proprio nel salotto televisivo della prima rete Rai.

Mario Tozzi, chi è il geologo e divulgatore scientifico/ In tv ha condotto anche "Sapiens - Un solo pianeta"

La sua è una lunga carriera, cominciata dagli studi in geologia e proseguita sulla scia della divulgazione scientifica, che l’ha portato anche a pubblicare diversi saggi e a condurre diversi programmi televisivi ad essa ispirati. Decisamente più riservata e misteriosa è invece la sua vita privata, sulla quale non ha mai fornito troppi dettagli o informazioni durante interviste o ospitate pubbliche; Mario Tozzi ha una moglie? Figli? Scopriamo cosa sappiamo di lui.

Paolo Kessisoglu, chi è e il sodalizio con Luca Bizzarri/ "Teniamo separate le nostre vite individuali"

Mario Tozzi, chi sono l’ex moglie e il figlio: “Sono stato sposato e ho divorziato“

Soffermandoci sulla vita privata di Mario Tozzi, ciò che sappiamo deriva da un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2021. In quell’occasione, in merito alla sua sfera personale, aveva raccontato alcuni dettagli al settimanale: “Ormai ho 61 anni, la mia vita privata non è interessante. Sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio diciassettenne che vuole fare l’attore comico. Sì, lo so, ho fatto tutto un po’ in ritardo“.

Questi i dettagli in merito alla sfera sentimentale di Mario Tozzi, anche se restano misteriose le identità dell’ex moglie e del figlio, dei quali non si conoscono il nome o altre informazioni. Il geologo, d’altronde, ha sempre preferito tutelare la propria privacy e scindere il lato professionale da quello privato, preferendo far parlare sempre la sua carriera e tenendosi ben distante dai riflettori della cronaca rosa.

Sabrina Donadel, chi è l'ex moglie di Paolo Kessisoglu/ La separazione dopo 20 anni d'amore