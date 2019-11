Mario Tricca/ Con Martina è tutto risolto…Ma non per i fan (Il Collegio 4)

Mario Tricca, lo studente de “Il Collegio 4” più serio e studioso della classe, inizia una quinta puntata in apparenza tranquilla, dopo le tensioni che si sono create tra lui e i compagni in precedenza. Il preside inizia la puntata con una buona notizia: una gita fuori porta in Val Brembana. Molto presto, tuttavia, la relazione finale dell’ispettore cambia i toni: “ho trovato troppi alunni svogliati”. La classe appare svogliata e fuori controllo e il preside non vede altra soluzione se non quella di dimezzarla, separando i maschi dalle femmine: solo il gruppo migliore potrà andare in gita. I maschi cercano di comportarsi bene nonostante le rimostranze delle ragazze. Fa ritorno nella scuola il Prof. Maggi. Poi arriva il momento della lezione di musica dove i ragazzi dovranno esibirsi in un pezzo di Lucio Dalla.

Subito il preside decide che due ragazze, Asia e Martina, dovranno fare lezione agli altri maschi. Mario giudica banali le “lezioni” e ad un certo punto si siede in cattedra al posto di Martina. Tuttavia, Tricca si rifiuta di fare lezione e una Martina imbestialita tenta di buttarlo fuori dalla classe. Le parti si invertono e Mario va a fare lezione nella classe delle ragazze. Martina, sempre più furiosa per l’accaduto, a un certo punto si alza e gli strappa tutte le pagine dal quaderno di appunti. La reazione di Mario è immediata: scoppia a piangere mentre le altre ragazze cercano di aiutarlo. Il ragazzo decide di andare dal preside e Martina viene convocata nel suo ufficio, in presenza di due testimoni. Per punizione, tutti i collegiali sono costretti a bere un bicchiere di olio di fegato di merluzzo e pulire i dormitori, in segno di sostegno all’emancipazione femminile. Il giorno successivo i due gruppi vengono finalmente riuniti e la decisione del preside in merito alla gita non tarda ad arrivare: Mario e Martina sono esclusi e dovranno stare insieme tutto il giorno. Mentre Mario sconta la punizione con Martina, scoppia a piangere e sente che è stato trattato ingiustamente. Al ritorno dalla gita il preside va in classe e chiede ai litiganti com’è andata la giornata: i due sembrano essersi riappacificati. Ma le sorprese – negative – non finiscono qui e dopo una decisione unanime dei ragazzi, sotto richiesta del preside, Claudia Dorelfi viene mandata via dal collegio. Mario, non contento della decisione, reputa tutti gli altri egoisti. Dopo l’uscita di Claudia è il momento della break dance, seguita subito dopo dal momento delle interrogazioni. Gli studenti vengono suddivisi in 2 gruppi e dovranno contendersi la vittoria di un gelato. Ma è proprio Mario a fare un grosso errore, confondendo Mazzini per Vittorio Emanuele, e la sua squadra perde. Successivamente è il momento della verifica di inglese. Alla fine dell’episodio il preside fa un discorso.

Mario Tricca: pace fatta…Ma non senza critiche

Alla fine della puntata le anticipazioni del 26 novembre mostrano gli alunni intenti a parlare di occupazione e il preside che prende provvedimenti contro Gabriele, colpevole di aver rubato un telefono. Si mostra anche un Mario inedito e scatenato per gli esami. La penultima puntata è stata molto emblematica per Mario Tricca, che ha rivelato alcuni tratti della sua personalità. Tra i difetti è sicuramente emerso un pizzico di cattiveria e la voglia di vendetta, per l’accaduto con Martina. Tra i pregi invece c’è sicuramente il suo spirito di gruppo, fuoriuscito sopratutto in merito alla decisione di espellere la Dorelfi. Ad ogni modo, Mario ha sicuramente la possibilità di arrivare fino alla fine del percorso dentro “Il Collegio”: è uno tra gli alunni che ha dimostrato maggiore crescita e voglia di mettersi in gioco. Dopo le liti con Martina questa settimana Mario ha pubblicato diverse foto con lei sul suo profilo Instagram annunciando ai suoi followers che sono diventati amici. Sotto una foto che li ritrae insieme, in cui Martina è in braccio a Mario, Tricca scrive: “Quando l’amicizia pesa…“. Ma questo riavvicinamento non è stato molto apprezzato dai fan. Di tutta risposta Mario affronta le critiche, pubblicando una seconda foto insieme alla ragazza: “Sto leggendo commenti di persone che non accettano il fatto che io e Martina siamo diventati amici…La vita è così, un giorno vuoi uccidere una persona e quello dopo abbracciarla“. Anche al settimanale Chi il collegiale rivela il suo dissenso nei confronti di queste critiche immotivate: “Non capisco cosa ci sia di male nel fare pace con una ragazza dopo un litigio“. Il ragazzo, nonostante i recenti avvenimenti, è comunque molto apprezzato sui social e vanta su Instagram un profilo da 295mila follower. Nell’intervista rilasciata a Chi si mostra contento per la sua fama, ma saggiamente riconosce:”Sogno di andare avanti nella vita in generale, non solo sui social“. Video, Clicca qui per guardare la reazione di Mario e Martina



