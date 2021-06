Mario Tricca de Il Collegio “Protesta contro la DAD”/ “Quest’anno non tornerà più..”

Mario Tricca de Il Collegio ha voluto fare la sua protesta pacifica oggi contro la DAD e non solo. Gli esami si avvicinano e c’è chi la scuola l’ha potuta frequentare molto poco quest’anno, un anno che non tornerà più e in cui i ragazzi hanno perso esperienze e condivisione con i propri compagni ma anche con gli insegnanti. Questo è stato il pensiero dell’ex de Il Collegio che ha voluto fare una protesta pacifica contro la DAD presentandosi nel cortile della scuola per il suo ultimo giorno rifiutandosi di stare chiuso nella sua stanza, ancora, magari mezzo assonnato. Il giovane ha affidato a FanPage le sue parole a riguardo spiegando che lo ha fatto per la sua professoressa: “L’anno prossimo non sarà più con noi e sarebbe stato bruttissimo salutarla da dietro uno schermo. Le ho portato anche una pianta”.

Mario Tricca de Il Collegio “Protesta contro la DAD”

Mario Tricca, ex allievo del reality Il Collegio, è uno studente di terza superiore e così ha deciso per la fine dell’anno scolastico di mettere in atto una forma di protesta dolce contro la didattica a distanza, sottolineando gli effetti che quest’anno di reclusione forzata in casa può aver avuto sugli studenti, sui genitori e sugli insegnanti. Approfittando di questo ha avuto modo di fare un ultimo saluto all’insegnante di latino e greco, che l’anno prossimo non ritroverà in quanto supplente regalandole una pianta grassa che ha dovuto lasciare all’entrata della scuola e a Fanpage poi rivela: “Ho scelto di venire perché l’ultimo giorno del terzo superiore non tornerà mai più quindi non avevo intenzione di passarlo in camera con le serrande abbassate semiaddormentato”.

