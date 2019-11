Mario Tricca, Video/ “Amo la Petolicchio…Voglio sposarla!” (Il Collegio 4)

Mario Tricca è sicuramente uno degli allievi che si è messo più in mostra nel reality “Il Collegio“. Il giovane, nell’ultimo episodio di questo programma del 12 Novembre, si è subito dimostrato contrariato alla riammissione di Claudia nella classe. Secondo l’opinione di Tricca al riguardo, l’allieva meritava probabilmente di essere eliminata dal programma, a causa dei suoi reiterati comportamenti poco rispettosi. Il ragazzo, dunque, è stato molto contento di ricevere una lettera dai suoi genitori e dalle sue sorelle. In serata, il giovane ha preso parte alla messa in onda del Festival di Sanremo 1982, è si è divertito parecchio, improvvisando anche un balletto con una pianta. Successivamente, Mario è stato uno dei pochi a partecipare con grande interesse alla lezione del professore Luca Raina sull’energia nucleare. Nel corso di questa lezione, Tricca è stato rimproverato dai suoi compagni, che lo hanno accusato di essere un secchione. Ma non solo: Mario è stato insultato pesantemente dagli altri allievi, che per prenderlo in giro gli facevano il verso della capra. A causa degli insulti e dei rimproveri ricevuti dai compagni, il giovane si è sfogato parecchio con il padre al telefono, confessandogli di non sopportare la maggior parte dei ragazzi del collegio, a sua detta persone poco sensibili e molto distanti da lui.

Mario Tricca: confessioni, ansie e…Successo!

Anche Mario è andato a fare visita presso il parco faunistico “Le Cornelle”. Nel corso di questa gita è stato uno dei protagonisti del reportage realizzato dai ragazzi della squadra gialla. Mentre veniva montato questo reportage, il giovane ha litigato ancora una volta con i componenti della sua squadra, che lo hanno accusato di volersi sempre mettere al centro dell’attenzione, lasciando poco spazio agli altri. Mario poi ha espresso il suo giudizio in merito all’espulsione di Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni, sostenendo di essere completamente d’accordo sul fatto che il preside li abbia esclusi definitivamente dal collegio. Infine, Tricca, durante il colloquio con l’ispettore Bruschi, ha fatto una rivelazione inaspettata:”Io amo la professoressa Petolicchio, voglio sposarla…ha uno charme unico“, e l’ispettore, divertito, non ha potuto fare a meno di chiedergli: “Si è già dichiarato?”. Mario Tricca è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del reality “Il Collegio”. Il ragazzo ha tutte le possibilità di rimanere ancora a lungo all’interno del programma e di superare anche la prossima puntata. Oltre ad essere uno studente modello, è anche molto simpatico e gioioso. Tra i pregi di Tricca ci sono sicuramente la simpatia naturale e l’intelligenza spiccata. Sicuramente però anche lui ha qualche difetto: non è abbastanza sicuro delle sue capacità e si fa prendere dall’ansia. Il ragazzo è molto amato dal pubblico di casa, che gli fa sempre tantissimi complimenti su Instagram e Facebook. A prova del suo successo, sono tanti i meme divertenti con la faccia e le espressioni del giovane che stanno colorando tutto il web.

