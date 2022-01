Mario Venuti, chi è/ Il mago delle Cover accende Capodanno in musica

Chi è Mario Venuti?

Mario Venuti sarà protagonista del “Capodanno in Musica” su Canale 5. Il cantautore siracusano È noto e ricordato per le sue cover di brani conosciuti e celebri nel mondo e nel panorama della musica italiana. Ha iniziato fin da subito ad avvicinarsi al mondo della musica, e ora come ora ha prodotto e realizzato dieci album in studio, una raccolta uscita nel 2008, una grande quantità di singoli e un album di cover “Tropitalia” uscito da poco nel 2021. Nel corso della sua carriera ha collaborato con vari artisti e partecipato a spettacoli ed eventi ottenendo sempre grande successo ed ammirazione nel pubblico italiano che continua a cantare le sue canzoni con grande affetto. L’ultimo album di cover italiane uscito durante il 2021 contiene canzoni indimenticabili che fanno parte della cultura italiana e della tradizione musicale di questo paese; tra queste sono presenti: Quella carezza della sera, Figli delle stelle, Ma che freddo fa, Maledetta primavera, Xdono, Non ho l’età, Voar (Nel blu dipinto di blu), Vita, Vivere, Il cuore è uno zingaro, Una carezza in un pugno. L’artista ha voluto fare un omaggio e un tributo a vari artisti e colleghi cantanti scegliendo le canzoni più significative e conosciute.

Mario Venuti verso un anno di concerti

Per quanto riguarda i suoi prossimi impegni programmati nei primi mesi del 2022, si ricordano: il concerto a Bologna al Bravo Caffè il 10 febbraio, la serata a Bari nel Teatro Forma il 12 febbraio e il 10 aprile a Londra a “The Boiler House”; per questi eventi è ancora possibile acquistare il biglietto per poter partecipare ai suoi concerti. Inoltre, prima di questi eventi programmati all’inizio del nuovo anno, ricordiamo la sua fantastica partecipazione alla serata del 31 dicembre su Canale 5 in televisione sul palco per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

La sera dell’ultimo giorno dell’anno è molto speciale in quanto vari e numerosi artisti si esibiscono portando al pubblico italiano le canzoni più famose, importanti e conosciute del mondo della musica italiana in modo tale da far passare a tutti gli spettatori una bellissima e divertente serata a ritmo delle canzoni da tutti conosciute e adorate. È importante e consigliato, quindi, a tutti gli italiani che decideranno di stare a casa l’ultima sera dell’anno 2021, collegarsi al Canale 5 per riuscire a seguire questo splendido spettacolo creato con cura scegliendo con attenzione gli ospiti presenti, tra cui, ricordiamolo ancora, ci sarà anche Mario Venuti che porterà, molto probabilmente, le sue cover realizzate quest’anno.

