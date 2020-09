Mario Venuti/ Fra la querelle con il sindaco di Messina e i concerti: un’estate calda

Mario Venuti si è beccato una querela per via di alcune parole pronunciate contro il Sindaco di Messina. I due hanno vissuto un intenso botta e risposta sui social che si è tradotto poi nella scelta di Cateno De Luca di rivolgersi alle autorità. Anche se il Primo Cittadino gli ha impedito prima di esibirsi a Messina, “A causa di un post di qualche tempo fa che mi rende indegno di suonare nella città di origine di mio padre”, aveva scritto Venuti sui social. Il post in questione riguarda le parole spese lo scorso luglio, quando aveva commentato la posizione del sindaco messinese nella classifica di gradimento con parole amare: “Che tristezza constatare che viene premiata la demagogia, i modi fracassoni e folcloristici del sindaco sceriffo di Messina, mentre la mente visionaria, appassionata di arte e cultura di Orlando viene disprezzata. I miei conterranei si sbagliano di grosso. Orlando è persona di grande spessore. Ha sempre fatto scelte coraggiose, a volte impopolari ma ha fatto una visione di futuro che il giullare De Luca non si sogna nemmeno”. De Luca di contro, come ricorda Il Sicilia, ha rivelato di aver voluto procedere con la querela per un motivo particolare: “Non posso scusare il signor Venuti per aver definito il sindaco di Messina un giullare di corte senza alcun motivo, non avendo il piacere di averci mai avuto a che fare”. Tuttavia, anche di fronte a quelle parole De Luca aveva deciso inizialmente di non procedere con la querela, “Perchè pensavo che fosse ancora alle prese con gli effetti alteranti del lockdown”. Poi ha cambiato idea quando l’artista ha ventilato la possibilità di essere vittima di una presunta ripicca da parte del sindaco.

MARIO VENUTI, UN CALENDARIO RICCO DI DATE E EVENTI

Sono giornate intense per Mario Venuti, che sui social però si concede anche qualche tuffo nel passato. Uno dei suoi ultimi post ruota attorno alle prove affrontate con Diodato nel 2015, in previsione di un live al Teatro Quirino. “Prove per cantare insieme Roma Capoccia”, sottolinea. Clicca qui per guardare la foto di Mario Venuti e Diodato. Adesso l’artista si sta preparando al prossimo concerto: domani sarà al Fortissimo Classifica Festival, la seconda edizione della kermesse di Colonia San Benedetto Cetraro, in provincia di Cosenza, per una serata che vede Marisa Laurito nei panni di madrina. Oggi, giovedì 10 settembre 2020, Mario Venuti sarà invece ospite di C’è tempo per, su Rai 1. Non sappiamo ancora se parlerà del tour oppure se preferirà ritornare su uno degli argomenti affrontati negli ultimi giorni. Venuti infatti è stato ospite del centro sportivo di Torre del Grifo. “Musica per ripartire”, ha dichiarato sui social del Catania, “il mondo dei concerti e lo sport non possono rinunciare alle emozioni e alla partecipazione del pubblico. La riapertura sarebbe ossigeno per tutti, spettatori, artisti, sportivi e società”.



