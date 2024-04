Mario Verona e Milena, Uomini e Donne/ “Sono l’unica che non bacerai mai”

Mario Verona tra Ilenia e Milena a Uomini e Donne

Dopo l’emozionante momento di Maura e Gianluca, la puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2024 continua con Mario Verona. Il cavaliere del trono over, nella scorsa puntata, aveva scelto di dedicarsi solo a Milena, ma l’arrivo di Ilenia ha cambiato le carte in tavola. “Sono uscito con entrambe. Ho fatto un aperitivo con Ilenia e una cena con Milena“, spiega il cavaliere al centro dello studio aggiungendo di conoscere da poco Ilenia ma di essere stato molto colpito da lei. “La conosci da poco ma so che c’è stato già un bacio“, commenta Maria De Filippi.

Aurora Tropea, lite con Ida Platano, Cristina e Gemma a Uomini e Donne/ Gianni sbotta: "Quella è la porta"

“A trent’anni, se mi piace una persona, la bacio“, risponde il cavaliere che poi spiega di avere molto trasporto nei confronti di Milena nonostante non ci sia stato alcun bacio. “Quindi, se da qui a maggio, arrivano altre ragazze, tu le baci tutte, ma siccome hai tanto trasporto con Milena la chiederai in sposa”, ribatte Maria De Filippi. “Io e lui abbiano idee diverse sul trasporto fisico. Io sono l’unica che non bacerà”, dice Milena.

Mario Cusitore lascia Uomini e Donne? "Stanco di esserci, di mettere il cuore"/ Stoccata a Ida Platano…

Milena e l’arrivo di un nuovo cavaliere a Uomini e Donne

Maria De Filippi, poi, annuncia l’arrivo di un nuovo cavaliere che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne unicamente per conoscere Milena. Arriva così Sebastiano, un 39enne che arriva da Verona ma che da quattro anni vive a Jesolo. Sebastiano spiega di non essere mai stato sposato, di non avere figli e di essere stato colpito dalla bellezza e dalla semplicità di Milena.

“Io non sono come Mario. Tengo le persone solo se mi piacciono e siccome Mario mi piace un po’ di più preferisco non tenerti per non confondermi le idee”, spiega Milena a cui Ilenia consiglia di fare chiarezza sul rapporto visto che il bacio non è ancora arrivato. “Io non lo bacio non perché non ne abbia voglia, ma perché non mi piace la sua metodologia. Lui bacia ogni ragazza nuova con cui esce”, conclude la dama.

Maura e Gianluca lasciano Uomini e Donne/ Lei spiazza: "Vivimi senza paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA