Mario Verona, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dedica dolci parole d'amore alla fidanzata Mara.

Mario Verona: cosa fa dopo Uomini e Donne

Ricordate Mario Verona, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne? Nelle ultime stagioni del dating show di canale 5, Mario Verona è stato uno dei cavalieri più corteggiati. In studio, per lui, sono arrivate tantissime dame con cui, però, non è nato l’amore. Tra le tante dame frequentate, tuttavia, Mario Verona ha provato a conoscere lontano dai riflettori la dama Milena Parisi che, nei suoi confronti, ha provato un forte interesse. Tra i due, però, la storia non è mai decollata.

Mario, poi, ha provato a costruire una storia anche con Giovanna Gemma, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che era arrivata nel programma per conoscere e corteggiare l’allora tronista Alessio Pecorelli. Anche con Giovanna, però, non ha funzionato. Mario, tuttavia, non è tornato nel programma avendo trovato nuovamente l’amore nella quotidianità.

Mario Verona e la dedica alla fidanzata Mara

Molto presente su Instagram dove è seguito da più di 42mila followers, dopo varie frequentazioni, da qualche mese Mario Verona è felicemente fidanzato con Mara Iannelli, questo il nome della donna che è riuscito a conquistare il cuore. Con la foto di un bacio pubblicata sul proprio profilo, Mario ha ufficializzato la relazione dedicando alla sua dolce metà anche delle importanti parole d’amore.

“Ti sceglierei sempre e comunque perché sei bellissima così come sei… Sei semplicemente la più bella del mondo ogni giorno sono grato di averti accanto e di avere questa fortuna”, ha scritto Mario nella didascalia della foto che vedete in alto. “Sei il mio amore”, è la risposta della fidanzata dell’ex cavaliere del trono over. “Bellissimi voi”, “Che bello vederti così innamorato e felice caro Mariuccio. Tanti auguri ragazzi”, “Che belli. Auguroni di Cuore. Sei un bravissimo ragazzo, ti meriti davvero tanta felicità Mario“, sono alcuni dei commenti dei followers che seguono Mario sin dai tempi di Uomini e Donne.

