Mario Verona, lite con Ilenia a Uomini e Donne/ “Ho deciso di chiudere, non sono un paracu*o”

Mario Verona e Ilenia chiudono a Uomini e Donne

Mario Verona chiude con Ilenia a Uomini e Donne e, nel corso della puntata del 15 maggio 2024, il cavaliere e la dama del trono over si confrontano con un durissimo botta e risposta. “Dopo l’ultima registrazione, non avevo ballato nè con Milena nè con Ilenia perché ero infastidito e non sono un paracu*o. Dovevo vedermi con Ilenia e prima di vederci le chiedo se è pronta. Lei mi dice che sta andando a casa perché era infastidita dalla mia scelta di non ballare con nessuna. Poi mi ha chiamato la sera e per me non c’era valore e da quel momento non ci siamo più sentiti”, spiega il cavaliere.

“Non capisco l’atteggiamento che ha avuto nei miei confronti. Dovevamo andare a cena insieme e lui non si degna neanche di venire da me ed io sono libera di decidere se andare o meno a cena. Io non sono la bamboletta che ti aspetta. Ti sei domandato perché ho deciso di non andare a cena? A 33 anni non alzi il telefono e non mi chiedi il motivo del mio rifiuto? Mi hai detto che sono qui per visibilità, mi ha dato della falsa”, sbotta Ilenia arrivata in trasmissione esclusivamente per Mario. “Non ho mai detto quello, ho detto che non sei interessato a me”, ribatte Mario. Ilenia sottolinea che, da mamme, ha dato un valore al loro rapporto restando per diverso tempo dai suoi bambini, ma Mario non ci sta: “Me lo stai rinfacciando?“, chiede Mario che non accetta l’accusa di Ilenia.

Dura lite tra Mario Verona e Ilenia a Uomini e Donne

Dopo il botta e risposta tra Mario e Ilenia, Maria De Filippi prova a capirne di più e a spiegare il senso delle parole della dama. “Ti sta dicendo che quando non esce a cena lo fa perché non si sente considerata da te. Ti sta dicendo che, comunque, sta venendo da te togliendo del tempo ai figli”, interviene Maria De Filippi. Di fronte alle accuse di Ilenia, Mario ribadisce di voler chiudere la conoscenza ma la De Filippi prova a farlo ragionare. “Ma chiudi con lei perché non ti piace o perché ha deciso di non venire a cena?”, chiede la conduttrice.

“Chiudo perché, per me, non è interessata a me e perché nella vita contano i fatti e non le parole”, spiega Mario. “Maria te lo dico io perché chiude con me: chiude perché come uomo non vale niente”, sbotta Ilenia che svela di essere stata mandata anche a quel paese da Mario durante una conversazione telefonica.











