Mario Verona, niente esclusiva per Milena a Uomini e Donne/ La trappola di Maria De Filippi

Dopo l’ultimo confronto tra Mario Cusitore e Ida Platano che si sono detti addio nello studio dove si sono conosciuti, la puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2024 ha visto tra i protagonisti Mario Verona e Milena. Il cavaliere e la dama del trono over si frequentano da diversi mesi: Milena non nasconde di essere molto legata a Mario dal quale vorrebbe avere l’esclusiva. Mario, invece, ribadisce che, pur essendo molto interessato a Milena, ribadisce di non essersi innamorato e di non voler rinunciare, almeno per il momento, a conoscere altre persone.

“Nell’ultima puntata è sembrato che io me ne fregassi di lei e che lei stesse male e soffrendo ma non è così. Sono aperto ad altre conoscenze ma ci tengo a lei”, spiega il cavaliere al centro dello studio. “Sento qualcosa ma non abbastanza”, aggiunge ancora il cavaliere.

Mario Verona e Milena: la trappola di Maria De Filippi

Mario Verona, pur essendo molto interessato a Milena, decide di far scendere due ragazze che, però, il cavaliere decide di non far restare. “Che hanno loro che non vanno? La solita mancanza del colpo di fulmine?”, chiede Maria De Filippi. Mario spiega che non ha sentito l’impatto necessario per andare avanti nella conoscenza. “Mi chiedevo se Milena deve stare in attesa del tuo colpo di fulmine”, dice ancora la conduttrice che poi decide di fare uno scherzo al cavaliere.

“Mi sono dimenticata di far entrare una terza ragazza. La faccio entrare?”, chiede la conduttrice ricevendo una risposta affermativa del cavaliere. “Non me la ero dimenticata… era per vedere se l’avresti fatta scendere”, dice Maria mentre Gianni Sperti esorta Milena a chiudere subito la conoscenza.











