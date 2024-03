Mario Verona, Uomini e Donne/ Nuova dama per lui, Tina non gradisce e Maria sbotta: “Vai a farti un giro”

Mario Verona, nuove conoscenze a Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, quello che sta riscuotendo più successo è sicuramente Mario Verona che sta uscendo con diverse dame del parterre femminile. Tuttavia, per Mario, molte dame chiamano esclusivamente per lui. Nella puntata di Uomini e Donne del 21 marzo 2024, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha discusso con Gianni Sperti e Tina Cipollari, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Mario che è uscito con Milena che ha ricevuto ben otto numeri di telefono e con Desiree.

Gemma Galgani e Claudio, Uomini e Donne/ "È stata aggressiva". Tina e Gianni sbottano

Con quest’ultima è alla seconda uscita ma per ora non c’è stato nulla. “Io ci ho provato”, ha ammesso con il sorriso Mario mentre Desiree ha spiegato di non averlo voluto. “Ci conosciamo da poco. Stasera usciremo”, aggiunge ancora Mario che svela di voler continuare anche con lei.

Scelta Brando tra Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Arriva il gesto del padre di lui

Mario Verona: la nuova dama scatena la reazione di Tina Cipollari

Maria De Filippi, poi, annuncia che su due persone arrivate in studio per conoscere Mario ne è rimasta una sola. In studio, così, arriva Elvira, una signora di 37 anni. “Io sono Elvira, ho 37 anni e vengo da Salerno”, spiega la signora. “Mamma mia, una liceale”, commenta Tina Cipollari scatenando la reazione di Maria De Filippi.

“Tina, vai a farti un giro. Prendi un biscottino, un caffè”, interviene Maria. “Mi comunicano dalla stazione Termini che il treno per Salerno ha un anticipo”, commenta ancora Tina mentre Mario spiega di non volerla conoscere. “Corri corri sul binario 8”, conclude la bionda opinionista.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 21 MARZO 2024/ Gemma fa infuriare Tina, sorpresa per Tiziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA