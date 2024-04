Mario Verona, Uomini e Donne/ Parole importanti per Milena: “Non dico di essere innamorato…”

Mario Verona super corteggiato a Uomini e Donne

Mario Verona, tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, è uno dei più corteggiati. Giovanissimo e con nessuna voglia di fermarsi alla prima conoscenza, Mario, da quando è arrivato nel parterre della trasmissione, ha già conosciuto diverse dame. Tra tutte, però, il cavaliere ha ammesso di avere una preferenza particolare per Milena pur non avendo alcuna intenzione di concedere l’esclusiva. Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Mario e le dame Desirè, Noemi e Milena.

“Le conosco da poco ,a ad oggi non voglio prendere in giro le persone”, annuncia Mario che poi lascia la parola a Desirè. “Noi abbiamo avuto un confronto e non c’è stata, da parte tua, neanche la voglia di sentirmi”, spiega la dama. “Io sono predisposto più verso Milena e non voglio fare perdere tempo a voi due ma ho un trasporto maggiore per lei”, risponde il cavaliere.

Mario Verona, la dichiarazione per Milena a Uomini e Donne

Di fronte all’ammissione di Mario, Desirè chiede il motivo per cui non sia stato sincero. “Milena è una persona empatica e con lei ho un trasporto diverso. Non sto dicendo che sono innamorato di Milena, ma ho più interesse per lei”, si difende il cavaliere ribadendo di avere un interesse maggiore per Milena. “Ha capito che vuole uscire con Milena ed è inutile spiegare”, interviene Tina Cipollari. “Lei si sta chiedendo perché non gliel’abbia detto”, dice Maria.

“L’avrà deciso stanotte”, conclude Tina mentre Desirè spiega di aver capito da tempo il suo interesse maggiore per Milena. “Ieri sono stato a cena con lei, ho ricevuto delle certezze che non dipendendo da lei e quindi ho capito di avere un interesse maggiore per lei”, conclude Mario.

