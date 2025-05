Originaria di Siena, dove è nata nel 1940, Mariolina Cannuli ha in realtà origini siciliane: il papà era infatti di Siracusa. Figlia dell’attrice teatrale Minù Calimera, Mariolina ha cominciato a respirare arte fin da bambina, in casa. Così, dopo la maturità scientifica, ha deciso prima di iscriversi a scienze politiche e poi di debuttare come speaker radiofonica, arrivando a vincere nel 1961 il concorso per le annunciatrici della Rai. Ha lavorato prima negli studi Rai di Roma e dopo ancora in quelli di Milano, cominciando a farsi conoscere dal pubblico. Sguardo seducente e voce sensuale, Mariolina Cannuli è stata considerata a lungo una “femme fatale” della televisione.

Mariolina Cannuli, chi è l'ex marito Marco Lami: "Due matrimoni, ora sono single"/ Due figli insieme

Alla sua carriera da annunciatrice ha preso affiancato anche quella come conduttrice per diversi programmi Rai, come Canzonissima, ma anche di attrice: ha infatti recitato in diverse commedie. Non sono mancate neppure le esperienze da cantante: Mariolina Cannuli ha inciso ben tre dischi, esibendosi spesso in diverse trasmissioni di intrattenimento. Negli ultimi anni le sue apparizioni in televisione si sono diradate sempre più anche se ha continuato a farsi vedere in alcuni programmi e trasmissioni: nel 2020, ad esempio, è stata opinionista di “Italiani” di Marco Liorni.

Mariolina Cannuli, chi è: è stata una “signorina Buonasera”

Come raccontato da Mariolina Cannuli, grazie al ruolo da annunciatrice ha avuto un grande successo. “Le signore al mercato mi riconoscevano” ha raccontato la ex “signorina Buonasera” della Rai. La sua esperienza è cominciata con “Secondo programma”, quello che poi sarebbe diventato Rai 2. Dunque, da quel momento, è cominciata per lei una carriera di gran successo in televisione, che l’ha portata a recitare e cantare, senza mai risparmiarsi in nulla. Da annunciatrice, Mariolina Cannuli è riuscita ad arrivare nelle case degli italiani, venendo apprezzata per la sua bellezza, per la sua voce e non da ultimo per la sua bravura.