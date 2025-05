“Sono stata sposata due volte. Adesso sono felicemente single” ha raccontato qualche tempo fa a “Citofonare Rai 2” Mariolina Cannuli. La “signorina buonasera”, che ha fatto la storia della televisione pubblica con la lunga carriera nella Rai come annunciatrice, ha alle spalle proprio due matrimoni. In prime nozze, Mariolina è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami, con il quale ha avuto due figli: Alessandra e Filippo. Ha sposato, successivamente, un altro uomo, con il quale ha avuto invece il figlio Mattia. Ma chi è l’ex marito di Mariolina Cannuli, Marco Lami?

Volto e aspetto attraenti, voce sensuale: Mariolina Cannuli è stata una donna molto amata degli uomini che la guardavano attraverso uno schermo, tanto che lo stesso Maurizio Costanzo disse che molte mogli erano gelose dei propri mariti, attratti dalla bella Mariolina. Agli inizi della sua carriera, la donna, nata a Siena nel 1940, sposò proprio Marco Lami, l’uomo che l’ha resa mamma di due figli. Inizialmente il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele, tanto che appunto i due hanno messo al mondo due figli, oggi entrambi adulti e con la loro vita. Successivamente, però, sono emerse delle difficoltà e delle differenze che hanno portato Marco Lami e Mariolina a prendere la decisione di dividere le proprie strade.

Chi è l’ex marito di Mariolina Cannuli, Marco Lami: perché è finita?

L’ex marito di Mariolina Cannuli, Marco Lami, è stato al suo fianco per diversi anni e i due hanno anche messo al mondo due figli insieme. Non è dato sapere perché la loro relazione si sia conclusa anzitempo: la storia è infatti terminata lasciando poi Mariolina ad un nuovo amore, al quale si è aperta qualche tempo più tardi, mettendo al mondo anche un altro figlio, Mattia. Storie d’amore che, nonostante siano terminate, lasciano un bel ricordo nel cuore di Mariolina.