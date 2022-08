Mariolina Cannuli “Il primo annuncio? Non in TV ma all’Alitalia”/ “Dovevo pagare le tasse e…”

Mariolina Cannuli: “Il mio primo annuncio? Non è stato in TV!”

La puntata di Estate in diretta in onda il 1 agosto 2022 su Rai 1 regala al pubblico un ampio scorcio sulla musica degli anni ’50. Tra gli ospiti in studio c’è Mariolina Cannuli, storica annunciatrice Rai con la quale Roberta Capua, conduttrice del talk show di Rai1, decide di fare una chiacchierata esclusiva negli ultimi minuti di trasmissione.

Accompagnandola al piano, dove la Cannuli si è poi esibita sulle note di ‘Reginella’, brano classico napoletano che ha voluto dedicare proprio alla conduttrice, Roberta Capua le ha poi chiesto del suo primo annuncio in assoluto. Mariolina Cannuli ha rivelato che il primo annuncio non è arrivato in TV ma in aeroporto!

Mariolina Cannuli commossa per il ricordo di Alighiero Noschese

“Il mio primo annuncio l’ho fatto all’Alitalia, per pagarmi le tasse andavo a fare questi annunci.” ha rivelato Mariolina Cannuli. Spiegando che: “Nel frattempo in Rai facevo il mio primo provino: mi hanno dato un annuncio da leggere e Sergio Pugliese, allora il direttore generale, mi chiede quante lingue conosco… Io gli dico inglese, francese, tedesco e un po’ di spagnolo… mi fa fare l’annuncio in inglese e io parto sparata, poi lo faccio anche in italiano.”

Da qui inizia il successo della Cannuli come annunciatrice televisiva ed è durante questa esperienza che incontra Alighiero Noschese, col quale si trova spesso a collaborare. E si commuove Mariolina rivedendo le immagini di allora al fianco dell’amico: “Scusate, mi fa questo effetto rivederlo!”, conclude la donna con le lacrime agli occhi.

