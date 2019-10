MARIOLINA CANNULI/ La papera al provino in Rai (Domenica in)

Entrata nelle case degli italiani, Mariolina Cannuli ha ottenuto la sua popolarità come una delle Signorine Buonasera, le celebri annunciatrici della Rai. Diverse migliaia di annunci per introdurre programmi e film della serata e uno sguardo magnetico che l’ha resa la bionda più famosa del piccolo schermo. “Sono uscita dalla maturità, un mio amico mi ha fatto una foto e l’ha mandata in Rai. Mi hanno fatto quattro o cinque provini”, riferisce l’anno scorso a Vieni da me. “Al provino ho toppato clamorosamente. È stata la prima papera della storia”, aggiunge parlando dell’aneddoto legato al suo esordio. E così dopo aver fatto l’annunciatrice per Alitalia, ha scelto di passare all’emittente pubblica. Non rimpiange nulla Mariolina di quegli anni d’oro, anche se nel rivedere alcuni vecchi filmati si definisce “camaleontica”. Non ritiene invece di essere mai stata un’icona sexy, così come essere paragonata alle veline dei tempi antichi.

MARIOLINA CANNULI, L’IMITAZIONE DI NOSCHESE

Divertente, solare, sempre pronta alla battuta: saranno queste caratteristiche a permettere alla Cannuli di entrare ancora di più nel cuore dei telespettatori. Alighiero Noschese infatti inizia a imitarla in diverse trasmissioni e infine i due si lanciano anche in un duetto canoro. Lacrime per la Cannuli a rivedere quel particolare momento: “Mi ha dato un’identità televisiva. Era un uomo eccezionale e di un’estrema grande fragilità”. L’epoca di Mariolina Cannuli è terminata solo in tv, quando le Signorine Buonasera sono scomparse dal piccolo schermo della Rai. Oggi come allora, l’annunciatrice continua a essere ricordata con affetto da tutti gli italiani. Questo pomeriggio, 13 ottobre 2019, Mariolina Cannuli sarà inoltre ospite con le sue storiche colleghe nel salotto di Domenica in.

LA PROPOSTA DI BERLUSCONI

Un nuovo tuffo nel passato per l’ex annunciatrice, che ricorda ancora quando ha rifiutato l’offerta di Mediaset di passare dall’altra parte della barricata. “Il Cavaliere mi disse allora lei mi prepara le annunciatrici”, riferisce a Vieni da me. Solo che poi la Cannuli si trova di fronte a un gruppo di ragazze milanesi con accento marcato e per questo decide di rinunciare. Contribuirà però a formare nomi importanti della Rete del Biscione, come Licia Colò, Patrizia Rossetti, Didi Leone, Emanuela Folliero, Eleonora Brigliadori. “Mariolina è irruente, non è sobria, però è una persona meravigliosa. Perché questa sua irruenza che può essere considerata un difetto, lei l’ha messa anche nella vita”, dice di lei l’ex collega e amica Rosanna Vaudetti. Determinata e con un’energia tale da aver sempre affrontato ogni cosa come una leonessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA