Mariolina Cannuli/ “Sono molto legata a Nicoletta Orsomando” (Io e te)

Mariolina Cannuli è una delle ospiti del salotto televisivo di “Io e te“, il programma condotto da Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Raiuno. Per tutti lei è la “signorina buonasera”, una delle annunciatrici che hanno fatto la storia della televisione italiana. Classe 1940, Mariolina è nata il 15 ottobre a Siena. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche senza conseguire la laurea. Giovanissima, infatti, debutta nel mondo della radio come speaker nel programma “Classe unica” e nel 1961 vince il concorso annunciatrici per “Secondo Programma”. Comincia così il suo lavoro di annunciatrice dapprima da Roma e poi dal 1974 a Milano fino al 1994. La grande fama e popolarità arriva grazie ad una imitazione di Alighiero Noschese nello spettacolo “Doppia Coppia” che la stessa Mariolina ha ricordato con grande emozione a Vieni da Me di Caterina Balivo: “mi ha dato un’identità televisiva. Era un uomo eccezionale e di un’estrema grande fragilità”. La voce e lo sguardo sono i suoi punti di forza al punto da farle conquistare il titolo di “femme fatale” tra le signorine buonasera della Rai. Non solo “annunciatrice televisiva”, ma anche conduttrice di diversi programmi: “Canzonissima il giorno dopo”, “Milledischi”, “Circo Studio”, “Vedo sento parlo”, “Teatromusica”, “Il pomeriggio”, “La domenica sportiva” e “TV Story”.

Mariolina Cannuli: “io signorina buonasera quasi per caso”

Mariolina Cannuli si è fatta apprezzare anche come attrice recitando in diverse commedie all’italiana accanto a dei veri e propri miti come Alberto Sordi, Monica Vitti, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Nel 1994 il suo ultimo annuncio in Rai. Oggi la Cannuli è spesso ospite di programmi televisivi: da “Domenica In” fino alla recente partecipazione a “C’è tempo per” dove parlando di se ha detto: “io sono sempre critica, fa parte del mio carattere, sono una bilancia in cerca di equilibrio, il vero senso di questo segno. La mia ‘non semplicità’ mi è costata tante multe, gli orecchini appariscenti, la scollatura non tanto velata…”. La signorina Buonasera ha poi rivelato come fosse destinata a fare tutt’altro nella vita: “volevo fare l’università ma non c’erano i soldi quindi mi misi a lavorare. Facevo l’hostess di terra presso l’aeroporto di Fiumicino con l’Alitalia. Avevo sentito di questo provino in Rai e un mio amico mandò una mia foto con la Polaroid. Mi chiamarono, andai a fare il provino vestito da hostess e dopo un mese mi richiamarono. In quei giorni il mio contratto per Alitalia sarebbe diventato a tempo indeterminato ma era di 40mila lire contro le 200mila della Rai e scelsi quest’ultima, accettai”. Infine parlando delle colleghe “annunciatrici Rai” non nasconde di avere un debole: “adesso sono amiche, ma prima c’era la giusta rivalità che serve a crescere. Sono molto legata a Nicoletta Orsomando che mi ha insegnato molto nella vita anche in quella privata”.



