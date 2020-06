Marion Hansel è morta/ Addio alla regista classe 1949 per un attacco cardiaco

Pubblicità

Marion Hansel è morta, addio alla regista di 71 anni che si è spenta in seguito a un attacco cardiaco. Era nata il 12 febbraio del 1949 ed è morta esattamente tre giorni fa. La donna era riuscita a conquistare il pubblico col film Between the Devil and the Deep Blue Sea nel 1994, strappando applausi al Festival di Cannes dell’anno seguente. Nel cast del film c’erano attori di grande caratura come Stephen Rea, Maka Kotto e Jane Birkin. Circa dieci anni prima si era imposta con la vittoria del Leone d’argento al Festival di Venezia 1985 dal titolo Dust. Di recente l’avevamo vista al Film Festival di Rotterdam, noto come IFFR, per una retrospettiva su tutti i suoi lavori e durante il quale svelò a Screen di come il suo ultimo film “There was a little ship” era stato ispirato da un viaggio in ospedale.

Marion Hansel è morta, la sua vita

Marion Hansel è morta, lasciando un lungo seguito di fan. Era nata a Marsiglia, in Francia, ma era cresciuta nella città belga di Anversa. Decise di emigrare in Gran Bretagna per partecipare alla scuola d’arte per poi tornare in Francia a Parigi dove aveva studiato alla Circus School di Annie Fratellini. Successivamente poi era volata oltre oceano a New York per frequentare un corso con il noto attore Lee Strasberg. Dopo esser partita con una serie di esibizioni sul palcoscenico aveva fondato la Man’s Films per realizzare il suo primo cortometraggio, Equilibres. Il primo lungo invece arrivò nel 1982 dal titolo Le Lit nominato tra i migliori film per il Cesar di quell’anno. Si tratta sicuramente di una grave perdita per il cinema internazionale.



