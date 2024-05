Marione, chi è l’ambasciatore della parmigiana/ L’unico amore è il cibo? Nessuna fidanzata ufficiale…

Chi è Marione: dal vero nome alla passione per il cibo

Tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 10 maggio 2024, c’è anche Marione il cui vero nome è Mario Forlano e che sui social è conosciuto come l’ambasciatore della parmigiana. Molto seguito su Instagram e Tik tok, Marione è diventato popolare grazie ai video in cui sfoggia le sue doti ballerine e canore rivisitando le canzoni di maggior successo con testi dedicati al cibo. Marione non nasconde la sua passione per il cibo che è al centro anche delle sue creazioni artistiche. Sui social, infatti, ha pubblicato video in cui canta e balla, ad esempio, sulle note di “Sinceramente” di Annalisa e “La noia” di Angelina Mango.

Con la stessa base musicale dei brani originali, Marione ha riscritto totalmente il testo omaggiando il cibo e portando a casa migliaia di like e commenti. Un amore, quello per il buon cibo che Mario condivide sui social dove tira fuori anche la sua vena autoironica ammettendo di non riuscire a seguire diete.

Marione e la vita privata: nessuna fidanzata?

Di Mario Forlano, in realtà, non si sa molto se non le poche informazioni che ha fornito lui quando ha deciso di partecipare a Tu sì que vales sfoggiando il suo talento su un palco così importante. “Sono Marione, ho 31 anni è vengo da Postiglione, un paesino in provincia di Salerno”, ha raccontato partecipando all’edizione 2023 del talent show.

“Ci tengo a dire una cosa, io non voglio normalizzare l’obesità però credo che ogni corpo abbia il diritto di esistere come gli pare“, ha poi aggiunto. Nessun riferimento, dunque, alla vita privata e al suo stato sentimentale. Ad oggi, infatti, non si sa se nella vita di Marione ci sia una fidanzata o se sia single. Tra i tanti contenuti social, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un amore nella sua vita.

