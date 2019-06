Mariotto al posto di Giovanni Ciacci/ “Detto Fatto”: l’augurio dell’esperto di moda

Dopo l’addio di Giovanni Ciacci a “Detto Fatto”, pare che prenderà il suo posto Guillermo Mariotto, attuale giudice di Ballando con le stelle. Solo qualche giorno addietro, l’esperto di moda aveva salutato con una “lacrimuccia” la celebre trasmissione televisiva che gli ha regalato il successo a 360°. “Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle… Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao Detto Fatto, ti ho voluto tanto bene”, ha scritto tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. A quanto pare per lui, si apriranno le porte di altri progetti e si parla già di impegni full time con Barbara d’Urso, sua grande amica con la quale già lavora da tempo nel ruolo di opinionista a “Live”. Il format pomeridiano di Rai2, verrà nuovamente condotto da Bianca Guaccero e Mariotto prenderà il posto di Ciacci, come confermato da Giovanni attraverso le sue ultime Stories su Instagram.

Detto Fatto: Guillermo Mariotto prende il posto di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci dopo avere (quasi) confermato l’indiscrezione su Instagram, ha fatto gli auguri a Guillermo Mariotto per la sua nuova esperienza televisiva con “Detto Fatto”. Per questo motivo a Blogo e BitchyF ha scritto: “Faccio i miei migliori auguri a Detto Fatto e al nuovo o presunto che prenderà il mio posto, in bocca al lupo, evviva il lupo!”. Tra coloro che hanno commentato questo cambio della guardia, vogliamo riportare una interessante riflessione di Gigi Gx che scrive: “Ironico come Ciacci ambisse da anni a prendere il posto di Mariotto in tv. E invece è capitato l’esatto contrario”. Ed infatti, proprio ad aprile dello scorso anno, Spy rendeva noto che: “Giovanni Ciacci, chiacchierato concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, potrebbe passare dietro al bancone dei giurati nell’edizione del prossimo anno”. Lo stilista di Maison Gattinoni – dall’inizio è una presenza fissa del cast di giurati di Ballando con le Stelle. In passato però, con Giovanni Ciacci ha “condiviso” un amore, così come raccontato dall’esperto di moda con il pizzetto blu intervistato da RTL 102.5 “Io e Guillermo Mariotto abbiamo avuto lo stesso fidanzato per 10 anni, anche per questo c’è astio, mi odia un po’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA