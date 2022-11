Mariotto asfalta Selvaggia:”Sei come scimmia che getta escrementi”/ “Sei tu che stai facendo la squallida!”

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: scoppia il caos dopo l’esibizione di Iva Zanicchi

Scontro di fuoco a Ballando con le Stelle 2022 tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. I due giurati battibeccano dopo aver fatto valutazioni diametralmente opposte su Iva Zanicchi. La giornalista, naturalmente, non è ammaliata dalle capacità tecniche della cantante e ci va giù pesante quando deve commentare la sua esibizione. Così, dopo la pubblicità, Guillermo Mariotto esplode e difende a spada tratta la sua Iva.

“Sono davvero molto seccato da questo atteggiamento e di tutte le parole che volano qui dentro”, il commento amareggiato dell’esperto. “Io credo che la vita che sta vivendo la signora Iva, col marito malato, e tutto questa situazione, non si può arrivare al punto di darle della squallida“, sbotta quindi Mariotto, che rimprovera a muso duro Selvaggia. “Sei tu che stai facendo la squallida! Sei come una scimmia arrabbiata che getta escrementi a tutti!”, la sua frustata.

Selvaggia Lucarelli incassa il colpo, questa volta, mentre Guillermo continua la sua difesa roboante nei confronti di Iva Zanicchi. “Non è questa la situazione giusta. Iva il ballo lo conosce e le chiedo scusa da parte della giuria per le parole che sono volate, perché io sono stufo di tutta questa aggressione ad ogni costo“, continua Mariotto. La giornalista è stupita dalla presa di posizione di Mariotto e lo definisce retorico.

Anche Matano interviene nella discussione e si schiera a favore di Guillermo e di Iva. “Lo squallore non ha a che fare con quanto abbiamo visto in prima”, dice. “Le battute sulla cappella non sono squallide?“, replica la Lucarelli. “Per l’Italia intera non lo sono…”, risponde ancora Mariotto, dando vita ad un un’ulteriore botta e risposta che si chiude col commento di Matano. “Per me Iva Zanicchi è la vera stella di Ballando con le Stelle”.

