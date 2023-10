Mariotto, conflitto di interesse con Paola Perego a Ballando: “Sono nell’agenzia del marito”/ Lucarelli punge

Mariotto svela il conflitto di interesse con Paola Perego a Ballando con le stelle 2023: “Lavoro per la sua agenzia”

L’esordio di Paola Perego nei panni di ballerina a Ballando con le stelle 2023 è accolto con parole incoraggianti dalla giuria. Anche Mariotto, solitamente molto severo, è invece benevolo con la concorrente. “Ho visto tante corsette: correva di qua, correva di là, carine, nella corsetta convincevi. – è stato il commento di Mariotto dopo l’esibizione della conduttrice – Io amo le tue gambe e le volevo vedere di più, io conosco la forza che c’è la sotto. Tutte queste paure devono andare via dalla prossima puntata, non ti è concesso.” ha quindi aggiunto.

Poi però si è sbilanciato, rivelando un retroscena: “Io ti conosco… a proposito, poi c’è il conflitto d’interesse perché io faccio parte della scuderia di suo marito…”

Selvaggia Lucarelli si 'vendica', Paola Perego chiarisce: stoccate a Mariotto

Poche parole che sono state accolte da Selvaggia Lucarelli come un invito a nozze. “Finalmente quest’anno il conflitto d’interesse è tuo, non ti darò tregua, scimmia!” ha tuonato la giurata, che lo scorso anno ha vissuto sulla sua pelle il ‘conflitto d’interesse’, visto che in gara c’era il compagno Lorenzo Biagiarelli. “Scimmia” poi è l’appellativo che lo stesso Mariotto aveva usato, lo scorso anno, per lei durante una discussione.

Se la Lucarelli si è dunque presa la sua prima rivincita, Paola Perego ha fatto immediatamente chiarezza: “Mio marito non c’entra nulla con Ballando però, quindi dov’è il conflitto d’interesse? Hai paura che ti caccia dall’agenzia?”

