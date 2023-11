Mariotto contro Terzi: “A Ballando con le Stelle sempre a paventare la malattia”/ “Ma come ti permetti?”

È scontro tra Guillermo Mariotto e Giovanni Terzi a Storie Italiane, nella consueta area di discussione su Ballando con le Stelle. In studio si è tornati a parlare della scorsa esibizione dello scrittore e compagno di Simona Ventura, che si è conclusa con una polemica nei confronti dei giudici. Il concorrente infatti ha trasmesso un messaggio a favore della ricerca dell’AIRC, rivelando che questa è stata fondamentale affinché potesse sconfiggere il cancro anni fa. In studio però non sembravano molto interessati e questa disattenzione, con tanto di risate, non gli è andata giù.

I giudici avevano provato a discolparsi, dicendo che nelle precedenti ore avevano già visto il filmato. Una versione a cui Giovanni Terzi non crede. “Io so per certo che il mio filmato non lo avevano visto, è stata detta una cosa non vera. Uno può dare il giudizio che vuole. Mi sta bene che mi dicano che non so ballare, ma non che dicano delle bugie”, ha ribadito.

Mariotto contro Terzi: “A Ballando con le Stelle sempre a paventare la malattia”. Il botta e risposta

La replica di Guillermo Mariotto nei confronti di Giovanni Terzi è stata durissima: “Oddio, ancora con questo discorso. Ma se sei malato, perché venire a Ballando con le Stelle a paventare la malattia? Non fai che parlare in continuazione di questa cosa, dobbiamo parlare di ballo. Non fai bella figura”, così ha stroncato il suo discorso sul nascere. Un comportamento che ha fatto infuriare lo scrittore: “Come ti permetti di dire una cosa del genere? Dopo avere promosso la ricerca dell’AIRC, per giunta”, ha replicato.

Anche la conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele ha voluto difendere il concorrente del talent show. “Io penso che chiunque abbia il diritto di ballare, soprattutto se porta un messaggio”. Poi al momento della chiusura del collegamento, ha rimproverato il giudice: “Guarda che si è offeso perché gli hai detto questa cosa, sei tremendo”, ha sottolineato.











