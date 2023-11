Mariotto e Lambertucci, lite a Storie Italiane per il girovita/ “Se t’avvicini sei morta”, Eleonora Daniele…

È scoppiata la polemica dopo che Rosanna Lambertucci la scorsa settimana ha sottolineato a Storie Italiane che la giuria di Ballando con le Stelle dovrebbe mettersi a dieta e si è presentata in studio col metro. “Il mio messaggio è di salute, non estetico”, ha precisato quando durante la puntata odierna nel salotto di Eleonora Daniele si è tornati a parlare della questione. Guillermo Mariotto, tuttavia, non l’ha presa bene e ha replicato con parole dure: “Se solo ti avvicini a me, finisci morta davvero. Non fai la finta morta. Devi avere un po’ di rispetto”.

Lambertucci distrutta dalla giuria a Ballando con le stelle/ Piovono zero, Mammucari: "È imbarazzante!"

Una reazione che non è piaciuta alla conduttrice Eleonora Daniele, che finora aveva cercato di mantenere la discussione su toni scherzosi. “Non usiamo queste parole però”, lo ha rimproverato. Rosanna Lambertucci tuttavia non sembrerebbe averla presa da parte sua sul personale e ha continuato a promuovere il body positive su se stessa, misurandosi il girovita. “Ti esorto affettuosamente a fare la stessa cosa”, gli ha detto. Ma Guillermo Mariotto ha tuonato nuovamente: “Altro che affetto, sei finta dalla mattina alla sera”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La giuria la asfalta ancora

Mariotto e Lambertucci, lite a Storie Italiane per il girovita: il rimprovero di Eleonora Daniele

Le nuove accuse di Guillermo Mariotto non hanno ad ogni modo toccato Rosanna Lambertucci, che è andata avanti con la sua causa. “Il grasso addominale è molto irrorato di chilometri e chilometri di sangue, questo porta un danno all’intero organismo. Io sono seria, è una questione di salute”, ha ribadito. Il giudice invece ha continuato a ridere, tutt’altro che propenso ad accettare i suoi consigli.

Eleonora Daniele, dopo avere chiuso il capitolo relativo al girovita, ha voluto ritornare al brutto concetto espresso poco prima: “Non devi usare queste parole, morta o non morta. Non è bello”. La conduttrice tuttavia sembrerebbe essere l’unica a essere infastidita dai termini poco idilliaci usati in studio. Poco dopo i presenti sono però tornati a parlare del tema centrale della puntata, ovvero le performance dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

Rosanna Lambertucci "A Ballando mi hanno mortificata"/ Giovanni Terzi: "Hanno snobbato la mia malattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA