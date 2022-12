Mariotto regala una scimmia a Selvaggia Lucarelli: “Buon Natale”/ Lei sbotta: “Aspetto ancora le scuse”

Guillermo Mariotto regala una scimmia di peluche a Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le stelle

La semifinale di Ballando con le stelle 2022 del 2 dicembre non è priva di piccole polemiche. Iniziano sin da subito con Guillermo Mariotto che chiede a Milly Carlucci di poter aver un momento perché vuole portare un po’ di ‘spirito natalizio’. Il giurato si allontana per tornare con un paio di grossi pacchi, uno per Carolyn Smith e l’altro per Selvaggia Lucarelli.

Rossella Erra difende Carolyn Smith/ "Ha una professionalità mentre Selvaggia…"

Selvaggia Lucarelli non accetta il dono di Mariotto: “Aspetto le scuse”

Se la prima lo accetta sorridente, aprendolo subito, Selvaggia appare restia ad accettarlo. La Smith apre il dono e ci trova un peluche, un cagnolino che sembra ricordare proprio la Smith. Quello di Selvaggia è inevitabilmente una scimmietta con le sue sembianze. Il riferimento è chiaro: richiama infatti la lite tra i due durante la scorsa puntata, quando Mariotto ha chiamato la collega ‘scimmia’. Proprio memore di quanto accaduto nella scorsa puntata, Selvaggia non accetta il regalo: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse. Una inutile captatio benevolentiae”, dichiara. Lui, con fare sarcastico, si scusa ma non convince la Lucarelli che rimane sulla sua posizione e lascia lì la scimmietta. Sul finale Mariotto porta in studio un altro regalo: è per Rossella Erra e si tratta di un fenicottero rosa.

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli difende Lorenzo Biagiarelli: "Come l'hanno trattato"/ Sfogo e...Selvaggia Lucarelli vs Sara Di Vaira, "Non mi ha fatto le condoglianze"/ L'accusa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA