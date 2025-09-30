Mariotto infiamma la polemica: “Non parlerò di Marcella Bella sabato, qui cercano solo pubblicità facile attaccando lo show”.

Dopo la scorsa puntata di Ballando con le Stelle si è parlato molto di Marcella Bella, che è una delle concorrenti del talent di Milly Carlucci e anche Guillermo Mariotto ha voluto dire la sua. Ma cos’è successo? La cantante ha attirato diverse polemiche per via del suo look piuttosto osè già dall’inizio, e i giudici, in particolare Canino, le hanno fatto notare che forse era esagerato della sua età. A La Vita in Diretta, Marcella Bella ha raccontato di come non le sono piaciute le critiche avvenute in puntata e di aver trovato fuori luogo quello che le hanno detto i giudici.

Guillermo Mariotto: "Nonna Leonor il mio vero amore"/ "Venezuela? Per me una ferita aperta"

Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, è a sua volta intervenuta attaccando i giurati di Ballando: “Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti…“, ha detto la donna, “Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante…“. La Campione ha poi concluso facendo i complimenti alla cantante per essere stata elegante nella sua reazione. Andiamo ora a scoprire cos’ha detto Mariotto a riguardo.

Ballando con le stelle 2025, Mariotto stronca Marcella Bella e fa spoiler su Barbara D'Urso/ "Con Selvaggia…"

Marcella Bella, Mariotto glissa sul caso: “Ah, per carità“

Nelle ultime ore Fanpage.it ha voluto intervistare Guillermo Mariotto facendogli alcune domande sulle polemiche riguardo al look di Marcella Bella. Il giurato ha risposto così: “Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli…È sempre stato così…“, intendendo che molti parlano per cercare di inserirsi in qualche modo nel contesto di ballando. Eppure, dopo la polemica su Marcella Bella Mariotto evita di commentare: “Ah, per carità“, dice, “Da qui a sabato, sai quante cose passano, quante stupidaggini si sentiranno, quante fake news…“. Il giudice è convinto che usciranno nuove notizie false sul programma Rai 1.