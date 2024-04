Marisa Casale, chi è l’ex moglie di Dario Argento/ Dopo il divorzio, il secondo matrimonio

Maria Casale, chi è l’ex moglie di Dario Argento

Maria Casale è l’ex moglie di Dario Argento nonché madre di Fiore, figlia del regista, sorella di Asia e che il pubblico ha conosciuto meglio dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Maria Casale è un’artista che realizza sculture in vetro e vive a Siena. Il regista e Maria Casale si sono sposati nel 1966. Nel 1970, la coppia ha allargato la famiglia con la nascita della figlia Fiore, ma nonostante l’immensa gioia per l’arrivo della bambina, il matrimonio non dura a lungo.

Dario Argento e quella che, all’epoca, era sua moglie, decidono, così, di dirsi addio e separare le proprie strade continuando ad avere rapporti solo per la figlia. Il matrimonio tra il regista e l’artista, così, finisce due anni dopo la nascita di Fiore ovvero nel 1972.

Maria Casale, nuovo matrimonio dopo il divorzio da Dario Argento

Dopo la fine del matrimonio con Dario Argento, Maria Casale decide di vivere a Siena e, dopo qualche tempo, decide di risposarsi. L’artista di sculture di vetro, infatti, ha avuto un secondo matrimonio e un’altra figlia di nome Giulia. Sull’ex moglie di Dario Argento non ci sono molte altre informazioni. Schiva e riservata, ha sempre condotto una vita lontano dalle luci della ribalta e dei riflettori.

Tuttavia, qualche tempo fa, su Instagram, è stata la stessa Fiore Argento a pubblicare una foto in sua compagnia. “Con la mia mamma a Siena per la mostra delle sue opere in vetro”, si legge nella didascalia.













