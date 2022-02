Marisa di Martino, chi è l’ex moglie di Amadeus/ La coppia non ha mai spiegato…

Prima di Giovanna Civitillo, Amadeus era sposato con Marisa Di Martino. I due sono convolati a nozze nel 1993 e il testimone di nozze del conduttore è stato il suo carissimo amico Fiorello. Nel 1997 è nata Alice Sebastiani, che abbiamo visto nella scorsa edizione de Il Festival di Sanremo tra il pubblico. Il matrimonio è durato quasi 14 anni e i due hanno deciso di separarsi nel 1997. La coppia non hai mai spiegato pubblicamente i motivi della fine della loro unione e Di Martino non fa parte del mondo dello spettacolo. Di Marisa Di Martino non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però che nel giorno del matrimonio, Amadeus scelse Fiorello come testimone della sua unione con Marisa. I problemi per la coppia sono cominciati all’inizio degli anni 2000, anche se non è mai stato specificato di che natura fossero. Da quanto riferito da alcune malelingue, confrontando la cronologia del loro incontro ed il divorzio del conduttore televisivo dalla prima moglie, ci sarebbero delle sovrapposizioni che hanno spinto ad insinuare che il motivo della rottura sia stato un tradimento.

La signora Marisa Di Martino non ha profili social. Di lei non si conosce la città di residenza né l’attività lavorativa svolta. Non sappiamo nemmeno se Marisa abbia poi trovato un nuovo amore dopo la fine del suo matrimonio con Amadeus. Come il suo ex marito, Marisa è una persona riservata ed è sempre riuscita a scappare all’occhio vigile dei paparazzi. Dalla loro unione è nata Alice Sebastiani. La ragazza sogna di lavorare nella moda e Amadeus l’ha sempre spronata a raggiungere i suoi obiettivi.

Marisa Di Martino e Amadeus, ignoti i motivi della separazione

Marisa Di Martino fa la cake-artist e si occupa di preparare dolci e torte per feste ed eventi. E particolarmente apprezzata per il suo lavoro: le sue creazioni artistiche per torte sono davvero stupefacenti e le consentono di avere una vita dignitosa anche lontana dal suo ex marito. Pare che al momento la donna viva a Milano. La figlia, Alice, nata dall’unione con Amadeus ha un bellissimo rapporto con il padre Amadeus. Non tutti hanno notato infatti che alla finale del Festival di Sanremo era presente anche la figlia di Amadeus. E’ stato il Settimanale Novella 2000 a rivelarlo: “Tuttavia in occasione della finale a sedere tra il pubblico, accanto ai due è stata anche Alice, prima figlia di Amadeus! Non tutti sanno infatti che in passato il presentatore, prima di innamorarsi e di sposare Giovanna, ha avuto un altro matrimonio con Marisa De Martino. Dal loro amore è nata così Alice, che oggi ha 25 anni. in occasione della finale di Sanremo 2022 così Alice era seduta in prima fila tra il pubblico accanto a Giovanna e a suo fratello Josè Alberto”. Alice è appassionata di moda e ha studiato proprio nel campo finendo per laurearsi qualche mese fa, dando grandissima soddisfazione al suo papà.

