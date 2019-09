Marisa Di Martino ex moglie Amadeus/ Madre di Alice Sebastiani aspirante stilista

Marisa Di Martino: il matrimonio con Amadeus non va oltre il 2007

Correva l’anno ’93 quando Marisa Di Martino è diventata la moglie di Amadeus, in una cerimonia che prevedeva come testimone dello sposo uno dei volti più amati del piccolo schermo, Fiorello. Il loro matrimonio però non ha oltrepassato il 2007, quando decidono di divorziare. La separazione avviene prima e due anni dopo l’evento, Amadeus conosce Giovanna Civitillo, la sua attuale moglie. La precisazione è stata fatta tempo fa a mezzo social dal diretto interessato, in merito ad una domanda di uno dei follower. Giovanna infatti decide di pubblicare una foto che la riprende al fianco del conduttore, segnalando il 2003 fra gli hashtag come anno in cui è stato fatto lo scatto. All’epoca vivevano già la loro favola d’amore, ma i fan si sono subito chiesti se Amadeus avesse quindi tradito la prima moglie. “Ero felicemente separato da due anni quando ho conosciuto Giovanna!”, specifica il presentatore rispondendo a tono, concludendo con un “buona vita”.

Marisa Di Martino, il primo grande amore di Amadeus

Marisa Di Martino è stato il primo grande amore di Amadeus ed è la madre della sua primogenita, Alice Sebastiani. Una giovane donna che si è laureata alla scuola di moda proprio quest’anno con lode e che ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per studiare appena quindicenne. Un amore per i viaggi ereditato dal papà, sempre curioso di attraversare il mondo. Per l’occasione di questo importante traguardo, Alice però ha scelto di posare per una foto fra il padre e Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore. Le due infatti hanno un ottimo rapporto, come specificato in passato sui social dallo stesso Amadeus. Non sappiamo invece nulla di Marisa, la prima moglie del conduttore ed estrane ai riflettori del gossip. Anche se le sue nozze con il conduttore erano ancora vive nel periodo d’oro di Ama, anni precedenti alla crisi successiva, avvenuta poco prima del suo incontro con Giovanna. Una relazione del tutto diversa quindi rispetto a quella creata con l’ex Scossa de L’Eredità, molto più privata e lontana dagli occhi del pubblico.

