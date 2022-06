Marisa e Maurizio, genitori Luca Daffrè/ Sorpresa all’Isola, lui piange: “Sono la mia forza”

Marisa e Maurizio, mamma e papà di Luca Daffrè all’Isola dei Famosi

Grandi emozioni per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 a partire da Luca Daffrè che incontra in Honduras suo papà Maurizio. Tra i due un abbraccio forte, accompagnato da lacrime di commozione che aumentano quando Ilary Blasi manda in onda un filmato in cui Luca parla dei suoi genitori e del rapporto che li lega.

“Ho scritto un pensiero per mamma e papà che sono il mio chiodo fisso in questi giorni, è grazie a loro che molto volte ho trovato la forza di superare molte difficoltà sull’Isola.” ha raccontato Luca in un confessionale all’Isola. E ha poi spiegato: “Loro si sono separati quando avevo 17 anni ma hanno fatto di tutto per fare che le cose andassero bene. Dopo la separazione mia mamma è stata per un lungo tempo male e noi siamo stati con papà. Lui è un buono e vorrei dire a mamma che non deve sentirsi in colpa di nulla, io sono super fiero di lei. Ci sono stati dei momenti in cui, vista la situazione, mi sono sentito in colpa magari nell’essere lontano da lei quando stava male. La prima cosa che farò tornato in Italia e prendere mia mamma, andare a cena e raccontarle tutto per filo e per segno, vivere insieme un bellissimo momento”.

Luca Daffrè commosso per i genitori all’Isola

Luca Daffrè ha l’occasione di rivedere anche la sua mamma Marisa, che gli viene mostrata attraverso uno schermo. La donna, nello studio di Canale 5, si dice orgogliosa di lui e conferma le parole del padre: “Gli ho sempre insegnato che se vuole essere felice deve conoscere la tristezza e lui l’ha passata. Sono contento di com’è cresciuto, basta che mi dice ‘ti voglio bene’ anche una volta e il mi9o dovere di papà l’ho fatto”.

