Marisa Jossa, mamma di Roberta Capua/ Il grave incidente in cui ha rischiato la vita

Roberta Capua, oggi conduttrice affermata (è reduce dal “Prima Festival”) ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria a Miss Italia nel 1986, a cui ha fatto seguito il secondo posto a Miss Universo l’anno dopo. Essere eletta reginetta di bellezza sembra essere un affare di famiglia per lei, visto che lo stesso risultato era stato conquistato anche dalla mamma, Marisa Jossa, nel 1959. Quel primato ha un significato particolare nella storia del concorso: quella era infatti la prima edizione.

A differenza di quanto accade oggi in cui spesso le ragazze che decidono di partecipare al concorso sono minorenni, Marisa ha ottenuto l’ambito risultato quando aveva 21 anni. Quell’anno l’evento era organizzato da Enzo Mirigliani, che ne è poi diventato il patron. Ma c’è anche un altro dettaglio importante: quell’appuntamento si è tenuto a Ischia, non così lontano dalla zona di cui era originaria Marisa, nata a Napoli.

L’incidente di cui è stata vittima Marisa Jossa: cosa è accaduto

Forse non tutti lo ricordano, ma Marisa nel 2014 è stata vittima di un grave incidente in cui è arrivata a rischiare la vita. Tutto è accaduto nel quartiere Arenella, a Napoli, dove la donna è stata travolta da un ciclomotore. Le forze dell’ordine sono intervenute subito sul luogo per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità. I primi rilievi hanno evidenziato come il mezzo non avesse il freno a disco anteriore funzionante; immediato è stato quindi il sequestro.

L’impatto è stato comunque forte ed è stato inevitabile il ricovero per la donna. Per qualche giorno, infatti, si era arrivati a temere per la sua vita a causa del trauma cranico e facciale che le era stato diagnosticato. Fortunatamente tutto si è poi risolto per il meglio.

