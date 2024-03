Marisa Laurito: “Camorra? La più importante è a Desenzano”/ “Basta parlare di Napoli”

“La camorra più importante oggi risiede a Desenzano del Garda”: a dirlo è Marisa Laurito. Intervistata dal giornalista Peter Gomez nel programma “La confessione”, l’attrice spiega il proprio punto di vista, difendendo la sua città e l’Italia intera, troppo spesso accomunata alla mafia: “La camorra non è solo un problema di Napoli. La camorra è un problema italiano. Oggi la camorra più importante sta al Nord, a Desenzano. Bisogna smetterla di parlare solo di Napoli, è un problema italiano. Camorra, mafia, mafia russa, albanese, cinese… Siamo pieni”.

L’attrice non ha risparmiato neanche Gomorra, il romanzo di Roberto Saviano trasformato in una serie tv di grande successo. “Ho avuto da ridire sulla serialità di Gomorra e sul fatto che all’estero vada quest’immagine dell’Italia. L’Italia è cultura, made in Italy, abbiamo tante cose belle da raccontare. Ma quest’estate, quando abbiamo girato una serie con Sandra Milo e Mara Maionchi, sono andata in un suk, mi riconoscono perché la televisione mi ha portata anche a Marrakech e Tunisi, e mi hanno urlato ìCiao, mafia italiana!’. Sarebbe meraviglioso risolvere il problema della mafia, volesse il cielo: sarebbe da risolvere quanto prima, ma la vedo difficile”.

Il Comune di Desenzano replica a Marisa Laurito: “Speriamo scherzasse”

Le dichiarazioni di Marisa Laurito non sono passate inosservate e in poco tempo hanno causato un grande scompiglio sul web, portando anche alla reazione delle istituzioni del Comune sul lago di Garda. A prendere parola è stato l’assessore alla sicurezza Pietro Avanzi. In un’intervista al quotidiano locale Bresciaoggi, il politico ha alzato la voce contro le affermazioni dell’attrice: “Spero che la signora Laurito scherzasse, non conosce la nostra realtà. Amministro Desenzano da 7 anni e non ho mai avuto sensazioni tangibili della presenza di organizzazioni criminali. Anche dal confronto con le forze dell’ordine non emerge una tale situazione: abbiamo fenomeni di micro criminalità, come ovunque, ma nemmeno un caso di richiesta di pizzo è mai stato denunciato”.











