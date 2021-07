Marisa Laurito “Carriera? Iniziata con uno svenimento”/ Poi scherza “Io porn*star…”

Marisa Laurito, ospite nel nuovo appuntamento di Estate in diretta su Rai 1, si racconta a Roberta Capua, partendo da un simpatico aneddoto. “Con gli svenimenti è iniziata la mia carriera. – ha esordito l’attrice, raccontando che – Il primo provino era con un produttore inglese, io non parlavo inglese e dopo aver detto l’unica parola che conoscevo, svenni.” Ripensando alla Marisa di quei primi anni di carriera, la Laurito ammette che “La Marisa di oggi mi piace moltissimo, mi sono placata. Io non parlo mai del passato, a me piuace guardare al futuro perché finchè siamo in grado di progettare, siamo vivi.” Scherzando sul futuro, l’attrice poi dichiara: “Voglio lavorare ancora al teatro e poi voglio fare la pornostar! Ovviamente gioco!”

MARISA LAURITO/ "I miei genitori? Mamma meravigliosa, papà terribile! Severissimi"

Marisa Laurito, dall’amicizia con Renzo Arbore all’occulto

Marisa Laurito ha conosciuto tanti uomini nella sua vita e, in diretta su Rai 1, precisa che: “Io ho avuto tanti amici uomini, non è vero che l’amicizia tra uomo e donna non esiste. Con Renzo Arbore è stata una grande amicizia, prima di lui con Luciano De Crescenzo.” L’attrice è anche una forte appassionata di occulto e, a Roberta Capua racconta di aver avuto un’esperienza extracorporea: “Io mi sono staccata dal corpo e sono volata in alto, ero totalmente felice. Vedevo da lì il mio corpo che era come un cartoccio”. Tante le dichiarazioni e le esperienze interessanti di Marisa Laurito, che si descrive come una donna prima di tutto libera, sempre pronta a partire ed esplorare da sola.

