Marisa Laurito è tra i personaggi che hanno ricordato il grandissimo Mario Merola nel documentario “Il re di Napoli – Storia e leggenda di Mario Merola” in cui viene ripercorsa la carriera di una delle più grandi icone della canzone napoletana. Un viaggio alla scoperta di Mario Merola grazie alle testimonianze di chi l’ha conosciuto davvero, di chi gli era più vicino e da chi lo ricorda ancora oggi con grande stima ed affetto. Tra questi c’è anche Marisa Laurito, attrice e cabarettista tra le rappresentanti della cultura napoletana. Dai primi anni in tv con Renzo Arbore alla consacrazione come attrice e showgirl che durante la sua longeva e straordinaria carriera ha calcato anche il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nel 1989 con “Il babà è una cosa serie”.

Oggi Marisa è un’attrice di teatro, ma recentemente è tornata in tv nel ruolo di Rosa nella serie di successo “Mina Settembre. Un personaggio che ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “è il cuore della casa, è una donna accogliente che cerca di trovare sempre una soluzione ai problemi di tutti”.

Marisa Laurito: l’amore per Napoli e per il compagno Pietro Perdini

Marisa Laurito intravede alcune cose del suo carattere nel personaggio di Rosa a cui presta il volto in Mina Settembre: “come l’abitudine di cucinare sempre e di essere premurosa con le persone care”. L’attrice, infatti, non ha mai fatto mistero della sua grande passione per la cucina e ama riempire la sua casa di amici. Napoli è la città del suo cuore: nata e cresciuta nel quartiere San Lorenzo dove ha avuto modo di conoscere realtà e mestieri che oggi sono quasi scomparsi.

Basti pensare al chi vendeva il ghiaccio grattugiato oppure al saponaro fino all’uomo che camminava con la scimmia: “oggi tutto questo esiste e resiste ancora nei negozietti dei vicoli del rione Sanità”. Non solo parlando di Napoli ha detto: “come il mio amico Luciano De Crescenzo penso sia l’ultimo baluardo dell’umanità”. Per quanto concerne la vita privata, la Laurito è legata al compagno Pietro Perdini da più di 20 anni. Chi è il compagno? A fornire qualche dettaglio è stata proprio l’attrice che ospite di Caterina Balivo ha rivelato: “è un ex industriale vendeva utensili da cucina nel mondo, è stato leader del settore, ma ora è in pensione”.

