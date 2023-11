Marisa Laurito choc: “Ho già organizzato il mio funerale”/ “Non ho paura della morte, lascerò dei soldi…”

Marisa Laurito e la concezione dell’aldilà: “Un posto con dei giardini meravigliosi”

Marisa Laurito ha sempre avuto un rapporto molto intenso con la fede, di cui ha parlato più nel dettaglio ai microfoni di del settimanale DiPiù. L’attrice ha svelato come immagina l’aldilà e che concezione spirituale ne abbia: “Lo vedo come un posto con dei giardini meravigliosi, dove si vive senza dolori e sofferenze […] io non ho paura di morire e ho già organizzato il mio funerale. Lascerò dei soldi per fare una festa bellissima e allegra come ho visto fare tante volte a Bali”.

Laurito ha poi svelato di essere stata protagonista di una esperienza extracorporea, dopo la morte della madre: “Vivevamo nel quartiere San Lorenzo di Napoli, dove sono stata battezzata e ho fatto anche la comunione e la cresima. Poi ho continuato ad andare a messa fino ad un certo punto, quando mi è capitato un episodio molto particolare…” E ancora: “Vivevo a Roma ma non lavoravo, stavo in casa con ElvioPorta, un mio amico regista che non c’è più. Ad un certo punto la mia anima si è staccata dal corpo ed è volata in alto. Da dove mi trovavo guardavo il mondo e provavo una felicità assoluta, enorme, totale. Il mio corpo era un involucro, in quel momento contava solo la mia anima”.

Marisa Laurito e la mancata maternità: “E’ stata una mia scelta”

Marisa Laurito, ai microfoni di DiPiù, ha parlato della mancata maternità sottolineando sia stata una sua precisa scelta: “Un figlio ha bisogno di due genitori che si amano e che si dedichino a lui con amore e dedizione. Quando ho avuto il desiderio della maternità, non avevo soldi e speravo di diventare un’attrice.”

E ancora: “Quando, invece, ho conosciuto l’uomo giusto, era ormai troppo tardi“. L’attrice ha poi concluso: “Ora, per come va il mondo e per tutto quello che succede, sono felice di non aver avuto dei figli. Chi mette al mondo un figlio adesso secondo me è un eroe”.

