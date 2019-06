Marisa Laurito come Pamela Prati/ “Anche io mi sono sposata per finta”

Ormai sembra ormai certo che Pamela Prati non sia l’unica vittima (o carnefice, è ancora da capire) di un sistema che ha messo in trappola altre donne e altri uomini sui social e non solo vip. Nei giorni scorsi abbiamo sentito e letto di diverse testimonianze in tale senso a cominciare da Alfonso Signorini finendo a Manuela Arcuri e Sara Varone, ma adesso la novità arriva da un volto noto della televisione italiana e del teatro, ovvero quello di Marisa Laurito. Intervistata dal settimanale Oggi ha svelato di aver inscenato un matrimonio. La rivelazione è destinata a far discutere, almeno in un primo momento, visto che le intenzioni dell’attrice non erano quelle di prendere in giro i telespettatori o mettere su questo teatrino per racimolare un po’ di denaro ma solo per tranquillizzare suo padre. In particolare, la Laurito spiega: “Non mi interessa del privato di Pamela Prati e della vicenda non ho capito quasi nulla. Ma anche io, da ragazza, mi sposai per finta come lei, anche se per motivi diversi“.

LE RIVELAZIONI DI MARISA LAURITO SUL SUO FINTO MATRIMONIO

In particolare, sembra che Marisa Laurito non abbia pensato ad una trovata pubblicitaria in quel momento, anzi, lo ha fatto per “sconfiggere” i pregiudizi dell’epoca e la mentalità di un padre severo che non approvava la convivenza. L’attrice racconta al settimanale: “A differenza di Pamela Prati, il mio finto matrimonio non fu una trovata pubblicitaria frutto della fantasia di qualche agente, ma una vera e propria scelta. Lo feci per mio padre: convivevo con un ragazzo e lui questo non lo sopportava. Era molto severo. Allora in famiglia inscenammo per gioco un finto matrimonio per metterlo tranquillo. Venne a saperlo dopo anni“. Come se non bastasse, il suo finto matrimonio finì subito visto che al fianco si trovò un padre padrone pronto a vederla ai fornelli e in casa e poco fuori: “Io da sempre non credo nel matrimonio. Da tanti anni sto con Giampiero Pedrini, un ex imprenditore. Lui è di Brescia e vive nella sua città, io a Roma. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria: forse in futuro vivremo anche insieme”. Pamela Prati prenderà esempio da lei?

© RIPRODUZIONE RISERVATA