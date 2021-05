Marisa Laurito/ Dal matrimonio lampo con Franco Cordova al compagno Pietro “Lui è…”

Conduttrice, attrice, cabarettista, Marisa Laurito è un volto della televisione italiana intramontabile e sempre molto apprezzato dal pubblico. Così come i suoi successi sul piccolo schermo, anche la vita privata della Laurito è nota e grazie ai racconti da lei stessa fatti nel corso di alcune interviste rilasciate in Tv e ai giornali. La donna ha sposato nel 2001 l’ex calciatore Franco Cordova ma il loro è stato un matrimonio lampo. La Laurito ha infatti deciso poco dopo di chiudere il rapporto a causa di incompatibilità caratteriali e di pensiero. In un’intervista a Il Corriere del 2020, l’attrice svelò di non aver mai pensato alle nozze prima di allora: “A sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai. È stato il mio unico marito per soli tre mesi.”

Marisa Laurito e il grande amore con Pietro Perdini

Solo tre mesi di matrimonio per Marisa Laurito e Franco Cordova, perché l’uomo “È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: – ha raccontato l’attrice – mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale.” Se quella storia è finita velocemente, quella con l’attuale compagno Pietro Perdini dura da tanto: “ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”.

