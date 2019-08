Marisa Laurito/ “Dico no ai reality: ho fatto una tv bellissima e non voglio…”

Marisa Laurito dice no ai reality show. Intervistata da “Il Tempo”, l’attrice chiude ad una sua partecipazione ai format più di moda degli ultimi anni:”Me li propongono sempre. Dico no. Generalmente va così. Ho fatto una tv bellissima e non voglio discostarmi da quella esperienza. Con Renzo Arbore ho fatto programmi indimenticabili. Poi il successo, Domenica In, (erano gli anni Novanta). (…) Tutto quello che ho voluto fare l’ho fatto. Quotidianamente faccio sempre quello che mi piace. Mi piace molto la radio ed inizierò questo percorso. Gli artisti sono pionieri di se stessi: bisogna sperimentare mettendosi in gioco”. Immancabile una parola per Luciano De Crescenzo, venuto a mancare pochi giorni fa:”Luciano: mio amico, mio parente. E’ stata una luce nella mia vita: era ironico, intelligente. Creativo. Non sono pochi 45 anni di amicizia. Non si cancellano”.

MARISA LAURITO E L’AMICIZIA

Nell’intervista rilasciata a “Il Tempo”, Marisa Lauritp approfondisce il valore della parola amicizia nella propria vita:”Ho una venerazione per l’amicizia. Credo sia una cosa fondamentale nella vita. Luciano era tutto: a volte era mio padre, a volte era mio figlio. Abbiamo trascorso sempre il Natale insieme. E con noi tutti i parenti”. Un rapporto assimilabile a quello con Renzo Arbore:”Stessa amicizia. Una vita insieme. Tante esperienze indimenticabili”. Marisa Laurito racconta poi un aneddoto curioso legato ad Eduardo De Filippo, ma che dice molto anche della sua persona:”In camera da letto ho un suo libro con la dedica. Quando recito bene entro in camera e guardo quella prima pagina, quando capita che non mi piace come recito evito di guardare quel libro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA