MARISA LAURITO PIANGE PER LUCIANO DE CRESCENZO/ “Non avrei potuto amarlo…”

Le immagini del funerale di Luciano De Crescenzo che Serena Bortone le ha mostrato davanti allo specchio di Oggi è un altro giorno, provocano l’emozione di Marisa Laurito che non riesce a trattenere le lacrime ammettendo di sentire ancora la mancanza del suo grandissimo amico. “Ma c’è stata una storia tra voi?”, chiede Serena Bortone. “Non avrei mai potuto avere una storia con lui così come con Renzo Arbore. Sono i miei pilastri e mi sarebbe venuto troppo da ridire”, svela la Laurito che non ha mai rinunciato all’amicizia con De Crescenzo e Arbore nonostante in passato abbia avuto dei compagni gelosi. Oggi, però, ha accanto un uomo che non è geloso e accetta le sue importanti amicizie (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARISA LAURITO E L’IPNOSI REGRESSIVA

Marisa Laurito si racconta in una lunga ed intima intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, l’attrice apre i cassetti dei suoi ricordi ripercorrendo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. “In questo periodo non faccio che cucinare e scrivere. Sto finendo una mia autobiografia. Scrivo, poi, anche per gli spettacoli. Ho una vita molto piena“, racconta Marisa Laurito che dà anche consigli su come riciclare gli avanzi del pranzo di Natale facendo delle frittate di pasta per non buttare via niente. “Ho fatto l’ipnosi regressiva che è una pratica con cui puoi tentare di andare a fare una corsa nelle tue vite precedenti”, racconta. “Cosa hai capito con l’ipnosi regressione?”, chiede la Bortone. “Ne ho fatte tre e ho capito alcuni dei nodi della mia vita. Prima di ogni debutto teatrale, ho sempre avuto la febbre. Una volta stavo così male che sono dovuta andare da un medico che mi ha chiesto di fare l’ipnosi regressione ed è venuto fuori che io, in un’altra epoca, ero una donna che aveva testimoniato ad un processo per salvare un uomo che non aveva ucciso nessuno. Non avevo testimoniato bene e non ero riuscita a salvarlo portandomi questo senso di colpa in questa vita. Poi, mi ha fatto fare degli esercizi e da allora non ho più mal di gola e febbre prima di un debutto“, svela l’attrice.

MARISA LAURITO: “NON HO MAI CERCATO IL SUCCESSO”

Quella di Marisa Laurito è una carriera straordinaria. L’attrice si è divisa tra teatro e televisione diventando una beniamina del pubblico italiano. La Laurito, però, confessa di non aver mai cercato insistentemente il successo. Il suo obiettivo, infatti, è sempre stato un altro. “Quello che volevo all’epoca era diventare brava e guadagnare con il mio lavoro. Sono grata al successo che ho poi avuto, ma non l’ho mai cercato”, racconta la Laurito che, nel corso del tempo, ha sempre continuato a studiare e lavorare per poter diventare brava. Oggi, la Laurito è una delle più brave artiste italiane avendo la bravura di rinnovarsi continuamente. Oltre a saper cantare e recitare, la Laurito è anche una scrittrice, ma anche la direttrice del Teatro Trianon. “Come teatro non ci siamo fermati. Potete vedere i nostri spettacoli in streaming”, spiega l’artista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA