Marisa Laurito/ “I problemi dei teatri sono le restrizioni del pubblico…”

Marisa Laurito si è messa in prima fila per difendere il cinema e il teatro in quest’ultimo periodo così confuso per il mondo dello spettacolo. Il primo passo importante è stato realizzato lo scorso 15 giugno, quando le grandi sale e i palcoscenici hanno riaperto nel rispetto delle misure contenitive. Direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, l’attrice ha scelto di rivolgere un appello al pubblico: “Non ci abbandonate. Una volta finita la pandemia tornate a teatro, serenamente. Non abbiate più paura e soprattutto non fatevi prendere dalla sindrome della capannina”, ha detto a Rai News. “La riapertura di un teatro a giugno”, ha sottolineato ancora, “è pressocchè inutile. I problemi dei teatri sono le restrizioni del pubblico. Un teatro qualunque non si può reggere con un incasso di 200 persone, soprattutto se porta dei personaggi e delle commedie straordinarie“. Per la Laurito è implicito pensare all’inverno, la stagione ideale per riuscire a raccogliere consensi e presenze. La riapertura di giugno infatti coincide con il periodo in cui di solito gli spettacoli chiudono i battenti, “Ma la cosa importante è anche il pubblico”. Intanto la direttrice si è messa già al lavoro per il Trianon e ha iniziato una ricerca di nuovi cantanti della canzone napoletana. In un intervento stampa, riportato da Grande Napoli, la Laurito ha sottolineato che le audizioni si terranno il prossimo settembre e che i candidati che riusciranno a superare la prima selezione, potranno partecipare a un talent live speciale il prossimo novembre.

Marisa Laurito, testimonial di un periodo ambizioso

Marisa Laurito si è rimboccata le maniche e ha accettato di essere testimoniali di un progetto ambizioso che riguarda la sua Napoli. “Molti non sanno che possedere un’auto elettrica significa avere dei vantaggi”, ha detto a Il Mattino parlando del servizio lanciato nelle scorse settimane dalla Amicar, “bollo gratuito, parcheggi gratis, raggiungere il centro di una città senza problemi“. Secondo la Laurito, se il progetto venisse accolto con forza dai cittadini, vorrebbe dire dare una mano a limitare l’inquinamento. “In quest’ottica spero che la pandemia ci abbia insegnato qualcosa perchè dobbiamo cautelare il nostro pianeta“, ha aggiunto, “finora abbiamo fatto troppe schifezze“. Oggi, venerdì 3 luglio 2020, Marisa Laurito sarà invece ospite di Top Dieci, il programma di Carlo Conti. La vedremo nella squadra dei Vesuviani, con altre colleghe partenopee. Quale sarà la sua classifica personale? Di sicuro strapperà come sempre delle risate ai telespettatori e si renderà protagonista ancora una volta di battute scoppiettanti da non perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA